“Es una injusticia”: Fernando Niño tras suspensión del Partido Conservador por apoyar a Iván Cepeda

El panorama político dentro del Partido Conservador atraviesa una fuerte tensión tras la decisión de su veeduría de suspender de toda actividad de representación al representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Fernando Niño.

La sanción se produce, luego de que el congresista anunciara públicamente su respaldo a la candidatura presidencial del senador de izquierda Iván Cepeda, contraviniendo la directriz oficial de la colectividad que, por unanimidad, decidió apoyar a Paloma Valencia.

La controversia radica en el rechazo del partido a la solicitud de objeción de conciencia presentada por Niño.

Ante esto, el representante habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y dijo que recibió un trato desigual, señalando que a otros miembros de la bancada que optaron por candidatos de la "extrema derecha" sí se les han respetado sus posturas.



“Me parece una injusticia que, para la extrema derecha, sí lo tomen y lo que ellos consideran que es la extrema izquierda no lo hagan”, sentenció el congresista en entrevista.

Asimismo, sostuvo que su decisión responde a las necesidades de su territorio en Bolívar y Cartagena, donde asegura que las bases sociales simpatizan con los programas de justicia social y las reformas del actual gobierno.

“Estoy seguro que aquí en Bolívar y en Cartagena Iván Cepeda

Iván Cepeda

va a sacar la más alta votación”, afirmó, subrayando que su intención es evitar que el partido pierda representatividad en las regiones al ignorar a las poblaciones más vulnerables.

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Frente a las críticas de su colectividad por apoyar a un candidato de una ideología opuesta a la tradición conservadora, Niño defendió la compatibilidad de sus acciones con los valores del partido.

Para el representante, la defensa de la familia y el orden no riñen con propuestas como la educación gratuita universal o el bono solidario para adultos mayores en extrema pobreza.

“Ser conservador no implica olvidarse de la gente ni que tenemos que llevarle nosotros condiciones para romper las brechas de desigualdad”, explicó Niño, citando incluso al histórico líder Álvaro Gómez Hurtado para recordar que “lo fundamental es la gente” y los partidos son solo instrumentos para cumplir sus aspiraciones.



Consecuencias legislativas

La suspensión impuesta por la veeduría tiene efectos inmediatos y severos en la labor legislativa de Niño, ya que le arrebata el derecho a voz y voto en lo que resta de la actual legislatura en el Congreso.

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A pesar de esto, el congresista insiste en que la disciplina partidista no puede estar por encima de los derechos fundamentales de los militantes, amparándose en los artículos 18 y 40 de la Constitución Política sobre la libre expresión y participación política.

Escuche la entrevista: