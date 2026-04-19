“Organismo de inteligencia dio información a EE.UU.”: MinDef por posible atentado contra Iván Cepeda

Organismo de inteligencia colombiano dio detalles a Estados Unidos sobre las amenazas contra él candidato presidencial para su evaluación y apoyo.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 19 de abr, 2026

En medio de las alertas por amenazas contra candidatos presidenciales, un organismo de inteligencia de Colombia, ajeno al Ministerio de Defensa, entregó a Estados Unidos la información disponible sobre el caso del candidato Iván Cepeda, “para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un trino publicado en su cuenta de X.

El ministro se refirió al último consejo de seguridad, en el que se conoció la información sobre el caso específico de las amenazas contra el candidato Cepeda, e indicó que el intercambio de información con Estados Unidos hace parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la prevención y la protección ante posibles riesgos.

Además, ordenó total atención para neutralizar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato presidencial, recordando la recompensa de 1.000 millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado de ese tipo.

Cabe recordar que el 17 de abril el presidente Gustavo Petro afirmó, a través de su cuenta de X, que “ya tiene la CIA los datos reales y concretos” sobre el supuesto plan para atentar contra la vida del candidato presidencial. Por su parte, Iván Cepeda advirtió que en ninguna circunstancia abandonaría su trabajo político ni la campaña electoral.

Por otro lado, el senador de Estados Unidos Bernie Moreno aseguró, por medio de X, que funcionarios de ese país no tendrían conocimiento de una amenaza de esa índole contra el candidato Iván Cepeda, pero sí afirmó que la preocupación por las amenazas contra los candidatos presidenciales sigue vigente.

