Abelardo de la Espriella dice que no recibirá apoyo de los partidos Conservador, Liberal y la U

Abelardo de la Espriella le cerró la puerta de manera definitiva a una alianza con los partidos tradicionales. En un comunicado dijo que no va a recibir el apoyo ni del Partido de la U, ni del Partido Conservador o el Partido Liberal.

“El pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza. Con los de siempre no se pueden conseguir resultados diferentes”, dijo De la Espriella.

Abelardo de la Espriella Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

Es importante recordar que en los próximos días los partidos Cambio Radical, Conservador y Liberal decidirán su apoyo de cara a las elecciones presidenciales. Esas colectividades habían pedido no votar la consulta del pasado 8 de marzo en la que fue elegida como candidata la senadora Paloma Valencia.

“Este no es un llamado a dividir, es un llamado a que los ciudadanos libres se sumen a una causa que hoy ya no es de un candidato, sino del pueblo colombiano”, agregó De la Espriella.



Abelardo de la Espriella Foto: Abelardo de la Espriella

Además, el Partido de la U decidió apoyar la candidatura de Paloma Valencia, aunque el senador Antonio José Correa anunció que respaldará a Iván Cepeda.

Por su parte, en la Alianza Verde hay división, pues ese partido decidió acercarse a Iván Cepeda, pero otros sectores esperaban acompañar las candidaturas de Sergio Fajardo o Claudia López.