Campaña de Iván Cepeda: “Debate debe decantarse entre dos posturas”

En medio de la discusión sobre la realización de debates presidenciales, la campaña del senador Iván Cepeda reiteró que está dispuesta a participar en estos escenarios, pero bajo condiciones claras de equilibrio y concertación. Así lo afirmó Gabriel Becerra, miembro de la coordinación política de la campaña, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

Durante la conversación, Becerra subrayó que el candidato no rehúye al debate, pero sí cuestiona ciertos formatos que, según explicó, podrían carecer de equidad.

El candidato ha planteado que no tiene ninguna dificultad de ir a debates, para acordar las reglas de juego del debate indicó.

Debate de Cepda condicionado a reglas claras

Uno de los puntos centrales de la campaña es que los debates deben ser producto de acuerdos entre las candidaturas. Según Becerra, el objetivo es evitar escenarios que prioricen el espectáculo o los sesgos temáticos por encima de las propuestas de fondo.

“El problema no es el debate. El problema es que se quiera reproducir prácticas de debates que realmente tienen otro tipo de intencionalidad y que no cumplen con el equilibrio y la equidad”, sostuvo.



En ese sentido, explicó que los delegados de las campañas deberán definir aspectos clave como los temas, los tiempos, la moderación y la fecha del encuentro. Además, enfatizó que la intención es que la ciudadanía pueda contrastar propuestas de manera sustancial: “No queremos un debate centrado en discusiones personales ni en show, sino fundamentalmente en los debates de lo sustancial, de los contenidos”, agregó.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

“El país enfrenta dos posturas”

El elemento más polémico de la postura de la campaña tiene que ver con el alcance del debate. Becerra defendió la idea de que el escenario político actual se ha configurado alrededor de dos grandes visiones.

“Esta elección presidencial se ha decantado en una disputa entre dos concepciones bastante definidas sobre lo que debe ser la organización del Estado”, afirmó.

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Bajo esta lógica, la campaña considera que el debate principal debe centrarse en esas dos posturas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eventual exclusión de candidatos de centro. En respuesta a estas críticas, Becerra insistió en que la participación de otros sectores no está completamente descartada, pero dependerá de los acuerdos que se logren entre los equipos de campaña.

"Iván ha planteado, como ustedes lo dicen en el podcast y en otros espacios, la necesidad de que en el debate público se decante las dos posturas que se van a votar el próximo 31 de mayo, porque en últimas así se ha configurado el escenario político. Pero Iván Cepeda no es un hombre sectario. Iván Cepeda ha trabajado, ha dialogado con estos sectores, ha llegado a acuerdos y no tenemos ningún problema para seguir haciéndolo. Frente al tema del debate, por ahora está este planteamiento, y repito, pues hay que esperar a ver qué dicen los compromisarios ya en su reunión", expresó Becerra.



Sin sesgos temáticos en la discusión

Otro de los puntos clave es el enfoque temático de los debates. Desde la campaña aseguran que el candidato tiene la capacidad de abordar cualquier asunto, pero rechazan que se prioricen temas de manera parcializada.“Nuestra campaña y nuestro candidato tiene el rigor y las capacidades para hablar de todos los temas. Lo que no quiere es que haya un sesgo en los temas del debate”, señaló Becerra.

La propuesta, según explicó, es garantizar una agenda amplia y plural que refleje las distintas preocupaciones del país, sin imponer énfasis que favorezcan a determinados sectores políticos.

Más allá de los debates

Becerra también relativizó la importancia de los debates como único mecanismo de deliberación democrática. A su juicio, existen otros espacios igualmente relevantes en campaña.

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Es equivocado pensar que el único espacio democrático de deliberación son los debates… hay espacios más importantes como el contacto directo con la ciudadanía afirmó.

Esta postura refuerza la estrategia de la campaña de priorizar encuentros territoriales, diálogos ciudadanos y eventos públicos como parte central de su comunicación política.

Incertidumbre sobre el debate presidencial

Pese a la disposición manifestada, el propio Becerra reconoció que la realización de un debate conjunto dependerá de que se logren consensos entre las campañas: “Si al final no hay acuerdo sobre esas reglas de juego, pues seguimos la campaña electoral en otros términos”, concluyó.

