Paloma Valencia a Iván Cepeda: “Si necesita el papelito para el debate, que lo lleve”

En medio de la creciente expectativa por un cara a cara entre aspirantes presidenciales, la senadora y candidata Paloma Valencia lanzó un reto directo a su contendiente Iván Cepeda: participar en un debate sin condiciones, en el que se aborden los principales problemas del país. La declaración se dio durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Valencia insistió en que el debate debe centrarse en temas estructurales como seguridad, economía, energía y salud, cuestionando directamente las políticas impulsadas por el actual gobierno de Gustavo Petro: "Yo estoy lista para cualquier debate. Ahora, si él necesita las preguntas para poder llevar el papelito, pues que lleve el papelito”, afirmó la candidata.



Debate presidencial: las exigencias de Iván Cepeda

La discusión sobre las condiciones del eventual debate ha generado controversia. Según Valencia, no deberían existir vetos ni restricciones sobre los temas o los actores involucrados: “Esto todavía es una democracia, y aquí claro que tenemos que hablar de todo lo malo que ha hecho Gustavo Petro por este país, reconocerle lo bueno. Yo estoy de acuerdo, sin insultos”.

La candidata también cuestionó la posibilidad de que se limiten los moderadores o los medios, en referencia a preocupaciones sobre el papel de RTVC en el cubrimiento político.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Seguridad y “paz total”

Uno de los puntos centrales del debate propuesto por Valencia es la política de “paz total”, impulsada por el gobierno actual y respaldada por Cepeda. La candidata aseguró que esta estrategia ha tenido consecuencias negativas en materia de seguridad: “La paz total ha llevado a Colombia a tener 80% más de atentados terroristas… cada 20 horas están reclutando un niño en Colombia”.



También mencionó situaciones específicas en regiones como Cali, Popayán y el departamento del Cauca, donde, según afirmó, se han incrementado los secuestros y la presencia de grupos armados: “La gente ya no puede coger un carro para ir de Cali a Popayán porque la vía está tomada por la delincuencia”.

Asimismo, hizo referencia a hechos violentos recientes en Saravena.



Economía, energía y salud: los temas que Valencia exige debatir

En materia económica, la candidata planteó interrogantes sobre el futuro del sector minero-energético, cuestionando la posibilidad de restringir la explotación de recursos como gas, petróleo y carbón: “¿Qué va a pasar con la gasolina colombiana si seguimos dependiendo de solo importaciones?”.

También criticó el impacto en municipios mineros, señalando dificultades económicas tras el cierre de operaciones. En el ámbito de la salud, Valencia mencionó las protestas de FECODE como evidencia de fallas en el sistema: “Les han metido casi 3 billones de pesos en un sistema de salud que obvio no funciona”.

Durante la entrevista, Valencia fue más allá y atribuyó a Cepeda responsabilidad en decisiones clave relacionadas con la política de paz y la justicia. Mencionó su postura frente a figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich, así como su oposición a la extradición de estos.

También hizo referencia al caso de Miguel Uribe en un contexto de violencia, y a actuaciones en instancias judiciales como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

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Valencia expresó apertura a distintos formatos de debate e incluso a la participación de otros candidatos como Roy Barreras o Claudia López. “Estoy lista para el debate como lo pongan, de a uno, de a dos, de a tres… estamos listos”. Según la candidata, el país necesita escuchar a quienes lideran las encuestas para tomar decisiones informadas.

Finalmente, Valencia sugirió que la disposición de Cepeda a debatir responde a su situación en las encuestas: “Está estancado y eso significa que le toca salir a hablar. Los colombianos se lo están exigiendo”.

