Expertos cuestionan condiciones de Iván Cepeda: "Ganar sin debates es como un Mundial sin partidos"

La discusión sobre los debates presidenciales volvió al centro de la conversación política en Colombia. En una campaña que se anticipa cerrada, la decisión de Iván Cepeda de abrir la puerta a debatir reactivó el tema y dejó sobre la mesa preguntas sobre las condiciones y los participantes.

En Sala de Prensa, este domingo 19 de abril, Pedro Viveros y Gabriel Cifuentes coincidieron en que el país necesita ver a los aspirantes enfrentando sus ideas sin filtros. Más allá de estrategias, insisten en que los debates son clave para que los ciudadanos entiendan qué propone cada uno.



La presión por debatir en una campaña apretada

Pedro Viveros fue claro al explicar que en este punto de la campaña no hay mucho margen para evitar esos espacios. “No tienen otra salida sino tratar de mostrar quiénes son, qué planteamientos tienen”, dijo al referirse a figuras como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Y fue más allá con una frase que resume su postura: “Ganar la presidencia sin ir a debates es como pretender ganar la Copa del Mundo sin jugar partidos”. Para él, ahí es donde realmente se mide a los candidatos, sin discursos preparados.

También cuestionó que se intenten poner condiciones desde el inicio. “Esa es una negociación que comienza muy mal”, señaló, al mencionar la exclusión de nombres como Sergio Fajardo y Claudia López en la propuesta inicial.



Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia Fotos: AFP

“Una invitación condicionada” que genera dudas

Gabriel Cifuentes coincidió en que evitar los debates ya no era una opción. “Se estaba haciendo imposible sostener una candidatura sin debates, porque eso también tiene un costo político importante”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la forma en que se planteó el reto no ayuda. “Es una invitación condicionada”, dijo, al señalar que limitar participantes o temas puede restarle credibilidad al ejercicio.

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También puso sobre la mesa el escenario que enfrentaría Cepeda en un debate. “Quedaría un poco expuesto al tener que defender o no poder tomar distancia frente a hechos de notorio conocimiento”, afirmó, en referencia a temas del Gobierno que inevitablemente saldrían en la discusión.



Debates, clave para decidir el voto

Para ambos analistas, el fondo del asunto es que los colombianos necesitan escuchar propuestas claras en un momento complejo del país. “De negarse a debatir es renunciar a contrastar propuestas frente al país”, dijo Cifuentes.

Viveros, por su parte, insistió en que estos espacios permiten ver realmente a cada aspirante. “Se trata de ver qué tiene Iván Cepeda”, aseguró.

Con un número alto de indecisos y una campaña que apenas toma forma, los debates no solo aparecen como un escenario necesario, sino como un punto que puede inclinar la balanza en las elecciones.