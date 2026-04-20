MinInterior señala que el DNI informó a la CIA sobre amenazas contra Iván Cepeda

A pesar de que el Ministerio de Defensa aseguró que la CIA no tendría información de un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, el ministro del Interior Armando Benedetti señaló que la situación ya habría sido informada a esta central de inteligencia.

Según explicó el ministro, las amenazas contra el candidato del Pacto Histórico fueron comentadas en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y, luego, en un consejo de seguridad, donde se tomaron medidas de acompañamiento para Cepeda.

Luego de esto, la Dirección Nacional de Inteligencia se habría encargado de comunicarlo directamente a la Central de Inteligencia de Estados Unidos.

"Se generaron unas alertas por unas intenciones de asesinar al candidato Cepeda, todo con base en información de organismos de inteligencia del Estado. Lo que se sabe hoy es que el DNI ha informado a la CIA. Eso es lo que yo sé con base a la información que he recibido", manifestó Benedetti.



Al parecer, esta entrega de información sería en el marco de protocolos de cooperación internacional.

Es de recordar que en las últimas semanas se planteó la existencia de un complot para atentar contra el candidato Cepeda, el Gobierno está apoyando con un robusto despliegue de seguridad, incluyo hasta 40 uniformados en los equipos de custodia, para garantizar la seguridad de los aspirantes.

