Quiere que democracia sea limitada: Fajardo a Cepeda por querer debatir solo con dos candidatos

El candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo en la Plaza Nuñez del Congreso presentando un compromiso anticorrupción, el cual asegura implementará si llega a la Presidencia.

Fajardo también aprovechó el espacio para responderle a Iván Cepeda, quien ha dicho que quiere debatir pero con Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.

“Iván Cepeda, que habla de democracia, quiere que esa democracia sea limitada. Que solamente pueda hablar él, que es el candidato del presidente Petro y asociado con los candidatos asociados a la figura del expresidente Uribe. Nosotros somos una voz en Colombia y estamos por fuera de esa confrontación. Colombia no se merece continuar cuatro años más en una confrontación entre Uribe y Petro a través de las personas que vienen a continuación”, dijo Fajardo.

Es importante recordar que, por ejemplo, Abelardo De La Espriella dijo que no iba a poner condiciones pero que consideraba que en el debate solo debían participar los candidatos que tienen posibilidades de llegar a la Presidencia de la República, en ese caso, dijo que eran él, Paloma Valencia, Iván Cepeda y Sergio Fajardo.



Fajardo, desde el Congreso, dijo que estaba listo para que se dé el debate.

“Estamos listos para debatir, el candidato Iván Cepeda tendrá la certeza de que será con respeto, con decencia, con argumentos, pero nos quieren callar”, agregó Fajardo.