Una vez los compromisarios pacten condiciones de garantías, vamos a debatir: Cepeda

El senador Iván Cepeda volvió a referirse al debate presidencial que planteó con Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia. El candidato estuvo este lunes en la tarde en Bogotá en un evento con algunos maestros de Fecode y desde allí se refirió al tema.

“Una vez los compromisarios de mi campaña pacten las condiciones de garantías de equidad, vamos a debatir a fondo con la extrema derecha de este país”, dijo Cepeda.

Es importante recordar que Cepeda ha dicho que para el debate se necesitan garantías de imparcialidad por parte del moderador, además, dijo que se debían definir los temas y el orden en el que serán abordados.

Abelardo De La Espriella respondió asegurando que estaba listo para debatir sin condiciones pero que deberían ir únicamente los candidatos que él considera tienen opciones de llegar a la Presidencia.



“Esto no es un juego de muñecas, esto no es un juego de niños, esto es política, y la política es confrontacional, sobre todo cuando uno está defendiendo la libertad, la democracia y la institucionalidad. Cepeda, deja de lloriquear, y acepta que se te digan las verdades sobre lo que tú representas, defiendes y de quién eres el heredero. Deja de estar escondiéndote, pon la cara y sal a un debate sin condiciones como corresponde en la democracia”, dijo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

Por su parte, la senadora Paloma Valencia dijo que es importante que se pueda dar este debate.

“Han pasado más de 40 horas desde el reto de Iván Cepeda al debate y todavía no nombra los compromisarios. Estamos listos para hacer el debate así él quiera acomodarlo y amañarlo para que le vaya bien", dijo la candidata Paloma Valencia.