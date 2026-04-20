De La Espriella propone debate solo con Paloma, Fajardo y Cepeda: “Que la pinte como quiera”

En diálogo con Mañanas Blu, el abogado y ahora candidato presidencial Abelardo De La Espriella fijó su postura frente a los futuros debates electorales, tras la aceptación de Iván Cepeda a un reto de confrontación de ideas. De La Espriella fue enfático en que solo está dispuesto a debatir con quienes, según su criterio, representan opciones reales de poder en la contienda, excluyendo a figuras como Roy Barreras o Claudia López.



Un debate de "opciones reales"

Para el candidato, la proliferación de aspirantes en los escenarios de discusión no contribuye a la claridad de los electores. Según De La Espriella, el debate debe reducirse a cuatro nombres principales. “Aquí la cosa es entre el heredero de la Farc y del régimen que es el señor Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla. De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. ¿Por qué nos vamos a desgastar de esa manera?”, afirmó con contundencia.

El aspirante argumentó que incluir a todos los candidatos convertiría el encuentro en un espectáculo mediático sin fondo. “Si se llevan los 14 candidatos o los 13 que quedan hoy, ahí no va a haber debate de nada. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”, explicó, calificando un posible escenario multitudinario como un “circo”.



"Que la pinte como quiera": el reto a Iván Cepeda

Respecto a la reciente aceptación de Iván Cepeda para ir a un debate, De La Espriella sostuvo que fue él quien lanzó el reto hace meses y que Cepeda solo ha reaccionado debido al avance de su campaña en las encuestas. Sobre las condiciones del encuentro, el abogado manifestó una disposición total: “Que escojan cómo. No tengo ninguna condición. Es más, que lleve los papelitos, que lleve a alguien que le sople. Yo no tengo problema con eso”.

Su crítica hacia Cepeda no se limitó a las formas, sino que profundizó en las posturas ideológicas del senador. “A mí no me preocupa lo que propone tanto Cepeda como lo que defiende: Venezuela, Nicaragua, Cuba, modelo político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo”, señaló.

Ante la petición de Cepeda de realizar un debate sin calumnias, insultos o ataques al presidente Gustavo Petro, De La Espriella respondió que la política es, por naturaleza, confrontacional: “Esto no es un juego de niños ni de personajes de cristal. Aquí el que no tenga cuero y resistencia para aguantar lo que esto implica que se dedique a otra cosa”, sentenció.



Para el candidato, las exigencias de Cepeda son una muestra de "falta de inteligencia emocional" y de cinismo. “Él sí puede maltratar al gran colombiano, él sí puede señalar a Uribe... Pero entonces uno no puede decir las cosas malas de Petro. Vaya, qué lógica la de este señor. No solamente resultó cínico, sino también cobarde”, concluyó, asegurando que está listo para una "batalla democrática" con "la verdad en la mano"