"Abelardo De La Espriella tiene un perfil matoneador": Juan Daniel Oviedo en Mañanas Blu

En medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo lanzó fuertes críticas contra el abogado Abelardo De La Espriella durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio. Oviedo aseguró que el jurista “tiene un perfil matoneador” y cuestionó los ataques personales que, según él, han marcado el tono del debate público en los últimos días.

Durante la conversación con el periodista Néstor Morales, Oviedo no solo respondió a las polémicas recientes relacionadas con su vida personal, sino que también aprovechó el espacio para defender la candidatura presidencial de Paloma Valencia y presentar algunas de las propuestas que impulsaría desde un eventual gobierno.

La entrevista se desarrolló en el marco de la serie especial de Blu Radio denominada Vote informado con Mañanas Blu, en la que distintos candidatos y fórmulas presidenciales han expuesto sus ideas ante la audiencia.

Oviedo acusa a De La Espriella de “matoneo” político Oviedo se refirió directamente a Abelardo De La Espriella, a quien señaló de promover ataques personales en la contienda electoral.



“Lo que está claro, Néstor, es que en este momento Abelardo De La Espriella tiene un perfil de matoneador”, afirmó Oviedo . El exdirector del DANE recordó episodios previos en los que, según él, fue objeto de comentarios ofensivos y descalificaciones personales. Entre ellos, mencionó señalamientos homofóbicos durante la consulta política en la que participó anteriormente y recientes acusaciones relacionadas con el consumo de drogas.

“Primero, cuando yo estaba en la Gran Consulta, el comentario homofóbico. Ahora dice que soy drogadicto simplemente por hablar de la verdad de mi vida personal en el pasado”, expresó.Además, Oviedo aseguró que los ataques también han estado dirigidos hacia las mujeres dentro de la contienda política, en referencia a comentarios realizados contra la candidatura de Paloma Valencia.

“He enfrentado el matoneo toda la vida”

Durante la entrevista, Juan Daniel Oviedo relató que el acoso y las burlas no son situaciones nuevas en su vida. El candidato señaló que desde su etapa escolar tuvo que aprender a lidiar con el rechazo y los señalamientos.

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“Yo ya la he enfrentado toda la vida porque me la montaban en el colegio, y yo he tenido el carácter de enfrentar eso con silencio y con lo que yo soy, con mis tareas y con mis cosas”, sostuvo. Las declaraciones se dieron luego de que en redes sociales circulara un video generado con inteligencia artificial en el que se hacía referencia a Oviedo mediante una representación satírica de una gallina.

“Más han hecho las gallinas por el pueblo colombiano que un tigre. Hay 58 millones de gallinas, casi más de una por cada persona. Ponen 320 huevos al año. Yo voy a poner huevos los 365 días del año porque huevo es huevo, no importa el tamaño, y le vamos a dar soluciones a la gente en Colombia”, afirmó entre risas.

La salud, eje central de la propuesta de Paloma Valencia y Oviedo

Más allá de la polémica, Oviedo también habló sobre la estrategia de gobierno que construiría junto a la candidata presidencial Paloma Valencia. En particular, explicó el anuncio realizado por Valencia, quien indicó que Oviedo sería el encargado de liderar la recuperación del sistema de salud durante los primeros 100 días de un eventual gobierno.

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“No una especie, el gerente de la recuperación de la salud”, precisó Oviedo.Según el exdirector del DANE, la crisis del sistema sanitario es actualmente “el problema que más le duele a la gente” en Colombia. En ese sentido, criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro por, según él, haber politizado el sector.

“La salud se politizó con el gobierno de Gustavo Petro y dejó de pensar en los pacientes”, afirmó. Oviedo aseguró que la propuesta de la fórmula presidencial se basará en un modelo de “gerencia” enfocado en resultados concretos y atención eficiente para los ciudadanos.