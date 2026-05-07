Mal tiempo afecta 17 vuelos en aeropuerto de Rionegro: Juan Daniel Oviedo no pudo llegar a Medellín

Aunque no está cerrado, por mal tiempo, a esta hora se tiene restricciones para la operación comercial del aeropuerto José María Cordova de Rionegro. Al momento se tiene 17 vuelos afectados. Por esta situación se afecta la agenda del candidato presidencial Juan Daniel Oviedo a Medellín.

Las lluvias pararon esta madrugada en el oriente de Antioquia, donde se encuentra ubicada la terminal internacional que opera para Medellín.

A esta hora se tiene un banco de niebla que impide, que tiene con restricción el aeropuerto para los aterrizajes y continúa operativo para los despegues, sin embargo, se tiene 17 vuelos afectados, 4 cancelados y 13 demorados, con diferentes destinos.

#Dato Aunque no está cerrado, por mal tiempo, a esta hora se tiene restricciones para la operación comercial del aeropuerto @AeropuertoMDE de Rionegro. Hay 17 vuelos afectados. Por esta situación se afecta la agenda del candidato vicepresidencial @JDOviedoAr en #Medellín. pic.twitter.com/0321AL9NdD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 7, 2026

Uno de los más importantes desde Bogotá, por lo que el equipo de campaña del vicepresidente Juan Daniel Oviedo, por esta situación no lograra llegar a primera hora del día como estaba previsto, por lo que se cancela el acto que tenía de campaña a las 9 de la mañana en cercanías del Edificio Vásquez, Parque de las Luces en el centro de la ciudad. Ya estará con la candidata a la presidencia Paloma Valencia a las 2:00 de la tarde en el Palacio Nacional en el centro de Medellín, donde dará una rueda de prensa.



Ante este panorama en la termina aérea, la Concesión Airplain pidió a los viajeros, mantener comunicación con sus aerolíneas para conocer el estado de los itinerarios.