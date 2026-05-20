“No pose de víctima, asuma responsabilidades”: Paloma Valencia a Cepeda por tensión en Llanogrande

La candidata presidencial Paloma Valencia respondió al también candidato presidencial Iván Cepeda, quien a través de su cuenta en X señaló que varios dirigentes del Pacto Histórico y algunas de las personas que participaron en la manifestación de ayer, que generó tensión en Llanogrande, han sido amenazados.

La senadora del Centro Democrático, desde Neiva, aseguró que el candidato del Pacto Histórico incita a la violencia y, además, lo señaló de respaldar a grupos ilegales y apoyar la denominada “paz total”, política cuestionada por sus críticos debido al deterioro de la seguridad en varias regiones del país.

“El candidato del Pacto Histórico que incita a la violencia; el candidato del Pacto Histórico que se toma fotos abrazado con los terroristas que asesinaron a Miguel Uribe; el candidato del Pacto Histórico al que apoyan grupos ilegales y que, con fusiles, estarían obligando en muchos municipios de Colombia a votar por él, ahora posa de víctima. No le queda bien, señor Cepeda, porque el promotor de la violencia es usted”, fueron las palabras de Valencia.

En el pronunciamiento, la dirigente política también invitó al senador Iván Cepeda a debatir públicamente sobre la situación de orden público que afecta actualmente al país.



“Y si el país está así, es por su paz total. Y si el país tiene hoy masacres y terrorismo, usted es el responsable político. No pose de víctima, asuma sus responsabilidades. Si quiere hablar de esos temas, vaya a un debate y deje el miedo”, concluyó Valencia.