Paloma Valencia pide a militantes del Centro Democrático no instigar: "Las casas son sagradas"

Tras el ring de pelea entre la derecha y la izquierda que se vivió en el Oriente antioqueño, a 300 metros de la finca del expresidente Álvaro Uribe, políticos del Centro Democrático intentan “bajar los ánimos” de sus seguidores, algunos que incluso han comentado en las redes sociales que deberían ir a la vivienda del representante a la Cámara del pacto Histórico, Hernán Muriel.

Aunque el mismo Muriel ha criticado que se diga que quienes pintaron el mural en esa vía nacional son parte de ese partido político, lo cierto es que la situación ha generado un debate de fondo sobre que se haga política con altura, a tan solo 11 días de la primera vuelta presidencial.

Desde el sitio donde fue pintado el mural “7.837 almas que no dejarán dormir a la seguridad democrática ¡nunca más!” y posteriormente pintado de blanco, la candidata Paloma Valencia fue enfática en que sus seguidores no deben pagar “con la misma moneda”.

"Nosotros le pedimos a toda la militancia del Centro Democrático y a nuestros seguidores que las casas de las familias son sagradas. Que deje el miedo Cepeda, que vaya a un debate si es tan machito, pero no, le gusta es hostigar a la esposa del presidente Uribe sola aquí en su casa, que dé la cara que nosotros estamos listos para contestarle todo lo que quiera proponer. Lo que pasa es que le da miedo, que como no saben de salud, no saben de seguridad, no saben de nada, solo saben de abrazarse con terroristas", fueron las palabras de Valencia.



Entretanto, reiteró la importancia de tener un debate con altura, por lo que le pidió al candidato Iván Cepeda que asista a estos espacios, además aseguró que deben sostenerse discusiones en el ámbito público y no en cercanías a las viviendas.

"Qué horrible un país donde la política lleva a que los adversarios políticos hostiguen los hogares donde viven nuestra mamá, nuestra esposa, nuestras hijas. Es una falta de respeto, es una falta de solidaridad, generar incertidumbre en la propia casa de uno. Pero ese es el pacto histórico, ese es Iván Cepeda, que no saben hacer política sino desde el odio, desde la confrontación, desde la instigación a la violencia", expuso.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró, como lo dijo en Mañanas Blu, que deben ser denunciadas formalmente dos agresiones que se dieron en medio de la confrontación este martes en Rionegro.

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"Un compañero nuestro lo persiguieron con una puñaleta. Lo muestra el video. Él sale corriendo, solamente le alcanzaron a hacer heridas superficiales, por fortuna. No alcanzaron a apuñalearlo. Esa denuncia hay que ponerla. Un mayor de la policía que nos ayuda que va afectado de una mano. Espero que esa denuncia también se ponga", indicó.

Finalmente y ante el pedido de un seguidor del Pacto Histórico de que le dé la cara a los jóvenes, Uribe aseguró que está presto a debatir con ellos y que espera que se abran espacios este mismo miércoles.