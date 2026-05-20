"Petro y Cepeda quieren incendiar el país, eso debemos impedirlo": Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el representante electo Hernán Muriel, luego del altercado registrado en inmediaciones de su residencia en Rionegro, Antioquia, donde un grupo de manifestantes intentó pintar un mural relacionado con los llamados “falsos positivos”.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exmandatario aseguró que lo ocurrido no fue un acto artístico ni una protesta pacífica, sino una acción intimidatoria que, según él, buscaba generar violencia contra su familia y su entorno político.

Uribe relató que decidió regresar a su vivienda tras ser alertado sobre la presencia de una multitud en el puente contiguo a la entrada de su casa. Según su versión, el grupo llegó en tres buses y varios de los asistentes portaban armas blancas.

“Ese grafiti al parecer lo iban a pintar con puñaletas. Ahí estaban personas armadas. En los videos se ve claramente uno que tiene una puñaleta”, afirmó el exmandatario. El líder del Centro Democrático aseguró que uno de sus acompañantes resultó herido superficialmente tras ser perseguido por algunos manifestantes.



Uribe responsabiliza a Petro y Cepeda

Durante la entrevista, Uribe elevó el tono político de sus declaraciones y vinculó directamente al senador Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro con el ambiente de confrontación que, según él, vive el país.

“Petro y Cepeda quieren es incendiar el país estando ellos en el gobierno o por fuera del gobierno. Y esto necesita una fortaleza cívica tremenda para enfrentarlos”, expresó. El exjefe de Estado también afirmó que el representante electo Hernán Muriel habría coordinado las acciones del grupo presente en el lugar y aseguró que, en medio de una conversación para intentar bajar la tensión, Muriel recibió una llamada de Iván Cepeda.

“Cuando terminan esa llamada con Iván Cepeda, ya no sigue el diálogo”, sostuvo Uribe al relatar el episodio.Las declaraciones del expresidente se producen en medio de un clima político altamente polarizado, a pocos días de nuevas discusiones nacionales relacionadas con reformas del Gobierno y movilizaciones sociales.

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“Primero me tienen que matar”

Uno de los momentos más tensos de la conversación se produjo cuando Uribe defendió la frase pronunciada durante el enfrentamiento con los manifestantes: “Primero me tienen que matar”.

El exmandatario explicó que reaccionó motivado por la preocupación de que su esposa, Lina Moreno, se encontraba sola en la residencia mientras el grupo permanecía en las inmediaciones.

“Ustedes primero me tienen que matar antes que venir a maltratar o a ofender a mi familia y a mi señora”, reiteró durante la entrevista. Uribe insistió en que el sitio donde se pretendía realizar el mural no era un espacio cualquiera, sino un puente en construcción ubicado justo en el acceso principal de su vivienda familiar en Rionegro.

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El expresidente comparó además el episodio con la violencia que marcó su historia personal y recordó el asesinato de su padre a manos de las Farc.

Mi padre se hizo matar defendiendo a dos hermanos míos. La familia no me la tocan dijo Uribe.

Debate por el mural y los permisos

El incidente también abrió una discusión sobre la legalidad del mural que intentaban realizar los manifestantes. Mientras sectores cercanos al petrismo aseguraron que existían permisos para intervenir el puente, Uribe negó categóricamente esa versión.

Según el expresidente, tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Rionegro le confirmaron que no existía autorización oficial para pintar el mural en esa estructura, que además —afirmó— aún no ha sido entregada por la concesión encargada de la obra.

“No tenían permiso. Ese puente está en construcción y no le pidieron autorización a la concesión”, sostuvo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llegó posteriormente al lugar para mediar en la situación y verificar las condiciones de seguridad.

Uribe pide diálogo con los jóvenes

Pese a la dureza de sus críticas contra Petro, Cepeda y Muriel, el expresidente hizo una diferenciación entre los líderes políticos y varios de los jóvenes que participaron en la protesta.

Uribe aseguró que algunos de ellos estaban siendo “instrumentalizados” y anunció que buscará abrir espacios de conversación con sectores juveniles, especialmente con integrantes y exintegrantes de la denominada “Primera Línea”.

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“Hay unos muchachos que quieren dialogar. Tenemos que buscarlos y escucharlos”, señaló. El exmandatario afirmó que el país necesita simultáneamente una política de juventud y una política de confianza para atraer inversión y evitar escenarios de violencia.