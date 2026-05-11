Caen 13 miembros del Tren de Aragua, ‘Búcaros’ y ‘Los del Sur’ en Bucaramanga

Una contundente ofensiva de la Policía Nacional permitió afectar a tres estructuras criminales señaladas de dinamizar homicidios y tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga. El operativo, denominado “Fortaleza”, dejó 13 capturas y el esclarecimiento de 20 hechos criminales que cobraron la vida de 26 personas.

Según las autoridades, la operación estuvo dirigida contra las estructuras delincuenciales “Los del Sur”, “Los Búcaros” y “Tren de Aragua”, organizaciones con injerencia en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

Durante la ofensiva se realizaron 15 diligencias de registro y allanamiento en distintos sectores del área metropolitana. Como resultado, fueron capturadas 11 personas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Además, otras dos personas fueron detenidas en flagrancia por tráfico de drogas.

La Policía también reportó 10 imputaciones de cargos contra integrantes de estas estructuras criminales, entre ellos alias “Brayan”, presunto integrante del “Tren de Aragua”; alias “Italiano”, de “Los del Sur”; y alias “Pechuga” y alias “Arenita”, vinculados a “Los Búcaros”.



Entre los capturados se destacan alias “Caleño” y alias “Carlos”, señalados coordinadores de zona del “Tren de Aragua”, quienes, de acuerdo con la investigación, serían responsables de coordinar homicidios y actividades de microtráfico en el área metropolitana.

Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió esclarecer 20 hechos violentos relacionados con estas estructuras, dejando un saldo de 26 víctimas.

Durante los procedimientos también fueron incautados 448 gramos de marihuana, cerca de 14 gramos de clorhidrato de cocaína y dos teléfonos celulares, elementos que harán parte del proceso judicial.

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Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial para definir la situación jurídica de los implicados.