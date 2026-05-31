Mujer reportada como desaparecida fue localizada cuando acudió a votar en Piedecuesta

Una mujer que figuraba en el registro nacional de personas desaparecidas fue localizada por las autoridades este domingo mientras ejercía su derecho al voto en un puesto de votación del municipio de Piedecuesta, Santander.

El hallazgo se produjo durante los procedimientos de verificación y acompañamiento institucional que se adelantan en el marco de la jornada electoral, permitiendo identificar que la ciudadana tenía un reporte vigente de desaparición ante las autoridades.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que el caso fue detectado gracias a los protocolos de control y articulación entre las entidades presentes en los puestos de votación.

“Es un caso de una persona que estaba reportada como desaparecida. En el procedimiento y el debido acompañamiento institucional se identifica. El caso para la Fiscalía es atendido por la Mesa de Justicia y ya está dándole claridad a este acompañamiento institucional en el puesto de mando unificado”, señaló el funcionario.



Hernández precisó que la situación se presentó en el municipio de Piedecuesta, donde las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes para verificar la identidad de la mujer y establecer las circunstancias de su desaparición.

Tras la identificación, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Mesa de Justicia, que adelantan las actuaciones necesarias para esclarecer la situación y notificar a los familiares y entidades competentes.

Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni el tiempo que llevaba reportada como desaparecida, mientras avanzan las verificaciones del caso. El hecho se convirtió en uno de los sucesos más llamativos registrados durante la jornada electoral en Santander, donde las autoridades mantienen activados los Puestos