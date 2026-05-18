A la cárcel 18 integrantes del Tren de Aragua por 26 asesinatos en Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional asestaron uno de los golpes más fuertes contra las estructuras criminales que delinquen en Santander, tras la captura de 18 presuntos integrantes de una red sicarial al servicio del Tren de Aragua, señalada de participar en al menos 26 homicidios ocurridos entre 2024 y 2026 en Bucaramanga y su área metropolitana.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal estaría detrás de una violenta disputa por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

Las autoridades sostienen que los asesinatos también eran utilizados como mecanismo de intimidación para sembrar miedo y ejercer control sobre diferentes sectores del área metropolitana.

Uno de los hechos más graves atribuidos a esta estructura ocurrió el 25 de octubre de 2025 en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca, donde tres personas fueron asesinadas y otra más resultó herida durante un ataque armado.



Según la Fiscalía, el presunto determinador de varios de estos homicidios sería Brayan Alejandro Javier Peña, señalado cabecilla de la red criminal.

Los demás capturados, de acuerdo con el expediente judicial, tendrían diferentes roles dentro de la organización, entre ellos sicarios, vigilantes, coordinadores logísticos y encargados de apoyar las acciones violentas.

Una fiscal de la Seccional Santander presentó a los 18 detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Ninguno aceptó los cargos y todos fueron enviados a centros carcelarios mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades no descartan que esta estructura criminal esté relacionada con otros hechos violentos registrados recientemente en el área metropolitana de Bucaramanga.