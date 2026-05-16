Historias de amor se sellaron en matrimonio colectivo en el centro de Bucaramanga

En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en Bucaramanga, 54 parejas formalizaron su unión durante el primer matrimonio colectivo realizado al aire libre en la ciudad, en una jornada marcada por la emoción, los aplausos y el acompañamiento de familiares y autoridades.

La actividad hizo parte de una estrategia institucional orientada a facilitar el acceso a la formalización de las uniones civiles, especialmente para parejas que, por razones económicas o sociales, no habían podido adelantar este trámite de manera individual.

Olga Valenzuela, una de las protagonistas de la jornada, expresó su emoción al afirmar que “estamos emocionadas, es algo mágico, es algo soñado que hoy se está haciendo realidad, además de que están reforzando un valor que es la base de la sociedad”.

Durante la ceremonia, los asistentes protagonizaron momentos de alegría al dar el “sí” frente a sus seres queridos, en un escenario simbólico como lo es la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los principales puntos de encuentro ciudadano en la capital santandereana.



De acuerdo con la organización, muchas de las parejas beneficiadas llevaban años conviviendo en unión libre y encontraron en esta iniciativa la oportunidad de legalizar su relación y fortalecer sus proyectos de vida en familia.

La jornada contó con acompañamiento institucional y logístico, lo que permitió que el proceso se realizara de manera simultánea y organizada para todas las parejas participantes.

Las autoridades locales destacaron que este tipo de eventos contribuyen al fortalecimiento del tejido social y al reconocimiento legal de las familias, además de acercar los servicios institucionales a la ciudadanía.

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La administración municipal anunció que continuará promoviendo este tipo de espacios de inclusión social, con el objetivo de que más parejas puedan acceder a la formalización de sus uniones en Bucaramanga.