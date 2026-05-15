A prisión presunto responsable de violencia intrafamiliar en Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Daniel Alexis Vera Merchan, señalado de ejercer violencia intrafamiliar agravada contra su pareja sentimental en hechos ocurridos en Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían presentado entre los años 2022 y 2025, periodo en el que la víctima, con quien el hoy procesado sostenía una relación sentimental, habría sido sometida a constantes episodios de violencia física, psicológica, verbal y económica.

Según el ente acusador, estas agresiones afectaron la salud y el desempeño laboral de la mujer. Además, el más reciente caso de violencia se registró en octubre de 2025, cuando Vera Merchan presuntamente amenazó también a la madre de la víctima y a otros integrantes de su familia.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías de Bucaramanga le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.



La captura del investigado fue realizada el pasado 8 de mayo en el barrio San Francisco por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

