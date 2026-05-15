Golpe contra bandas criminales en Piedecuesta y Bucaramanga deja nueve capturados

Una ofensiva de la Policía Metropolitana de Bucaramanga contra estructuras dedicadas al microtráfico y hechos violentos dejó como resultado la captura de nueve personas, la aprehensión de un menor de edad y la incautación de armas y drogas en operativos realizados en Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga.

Las acciones judiciales estuvieron dirigidas contra las estructuras delincuenciales conocidas como “La Argentina” y “Los del Sur”, señaladas por las autoridades de participar en actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y hechos de violencia registrados recientemente en el área metropolitana.

En el primer operativo, adelantado en Piedecuesta por unidades de la SIJIN mediante cuatro diligencias de allanamiento, fueron capturadas seis personas y aprehendido un adolescente que presuntamente integraban la banda “La Argentina”.

Así fue el operativo para capturar a tres integrantes de la banda criminal 'Los del Sur' en Bucaramanga. En una vivienda se hallaron 5 kilos de marihuana y armas. "No vamos a descansar hasta desarticular esta organización ilegal", dijo el general Wiilliam Quintero #MañanasBlu pic.twitter.com/dKVUONIP5B — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2026

Durante los procedimientos fueron incautados un revólver calibre 38 con 13 cartuchos, una pistola traumática y dosis de marihuana que, según la investigación, eran utilizadas para actividades criminales.



De acuerdo con las autoridades, esta estructura estaría involucrada en disputas por el control de fronteras invisibles y expendios de droga en diferentes sectores del municipio de Piedecuesta. Además, sería responsable del hecho violento ocurrido en la madrugada del pasado 3 de mayo.

El brigadier general William Quintero Salazar señaló que estas acciones buscan frenar el crecimiento de estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana. “Seguimos debilitando las estructuras criminales que generan afectación a la convivencia y seguridad ciudadana”, indicó el oficial.

En un segundo operativo, realizado también por la SIJIN en el área metropolitana, fueron capturadas otras tres personas vinculadas presuntamente con la estructura “Los del Sur”, organización señalada de almacenar y distribuir grandes cantidades de marihuana en Bucaramanga y municipios cercanos.

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En esta acción fueron allanados dos inmuebles donde las autoridades encontraron un revólver calibre .38, una pistola traumática, 50 cartuchos traumáticos, cerca de cinco kilos de marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y distribución de droga.

Según la investigación, la estructura operaba bajo órdenes de alias “Poporro” y utilizaba estos lugares como centros de almacenamiento para surtir diferentes puntos de expendio en el área metropolitana.

La Policía advirtió que las armas incautadas también habrían sido utilizadas en hechos violentos relacionados con homicidios y confrontaciones entre bandas delincuenciales.

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Las capturas se producen en medio de la creciente preocupación por las disputas territoriales entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico en municipios como Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, donde las autoridades han reforzado operativos para contener el aumento de hechos violentos asociados al control de expendios y rentas ilegales.

#Video Cae banda de microtráfico en zona turística de Santander #VocesySonidoshttps://t.co/nBFdogYWgK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2026

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.