Vuelo Bucaramanga-Barranquilla aterrizó de emergencia tras una falla

Fuera de peligro se encuentran los pasajeros del vuelo RPB7664 de la aerolínea Wingo que salió desde Bucaramanga hacia Barranquilla en la tarde de este jueves, pero justo al momento de aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz reportaron una emergencia técnica a la torre de control, al parecer en uno de sus motores.

La Aeronáutica Civil no tardó en pronunciarse sobre lo sucedido y explicó que para la contingencia fueron activados los protocolos de seguridad y se garantizó el normal aterrizaje del mismo.

“La Aerocivil informa que el vuelo RPB7664 de Wingo, ruta Bucaramanga-Barranquilla, aterrizó sin novedad a las 23:27 en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz tras declarar emergencia técnica. Por parte de la Aeronáutica Civil se prestaron todos los servicios de asistencia necesarios, activando de manera efectiva los protocolos de seguridad y el cuerpo de bomberos SEI para garantizar la integridad de pasajeros y tripulación”, escribieron por sus redes sociales.

Respuesta Wingo

Una información similar fue suministrada por la aerolínea Wingo, la cual indicó que: “Durante la aproximación a Barranquilla, la tripulación del vuelo P57664 que cubría la ruta Bucaramanga – Barranquilla declaró una emergencia preventiva asociada a una situación que aún se encuentra pendiente de confirmación. El capitán informó oportunamente a los pasajeros y la aeronave aterrizó sin novedad en Barranquilla, los equipos de bomberos estuvieron pendientes pero no fue necesaria su atención y la aeronave llegó al terminal para el desembarque de los pasajeros. Estamos a la espera de información adicional por parte de la tripulación y del equipo técnico”.

Blu Radio conoció que apenas la torre de control de la aerolínea tuvo el reporte de lo sucedido, suspendió los aterrizajes que estaban previstos para la noche de este jueves, así como los despegues programados mientras se concretaba la llegada de la aeronave. Unidades de emergencia también hicieron presencia, de forma preventiva, en la pista de aterrizaje.

Afortunadamente, la operación en estos momentos volvió a su normalidad.