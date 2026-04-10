¿Viaja desde o hacia Bucaramanga? Wingo anuncia medidas por bloqueos al Palonegro

Debido a los bloqueos que afectan el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, en Bucaramanga, Wingo informó que ofrecerá alternativas a los viajeros con vuelos programados para hoy desde y hacia la capital de Santander. La medida responde a las manifestaciones ciudadanas que han paralizado corredores estratégicos del departamento debido al descontento por el alza en los avalúos catastrales.



Opciones para pasajeros afectados en Bucaramanga

Los usuarios impactados por la falta de movilidad podrán acogerse a una reacomodación sin penalidad ni diferencia tarifaria hasta 10 días posteriores a la fecha original del viaje. Asimismo, la compañía habilitó el reembolso del 100 % del valor de los tiquetes. Estas solicitudes deben gestionarse exclusivamente a través del call center de la aerolínea, marcando al (601) 307 8133.

Un avión Wingo Foto: AFP

La empresa lamentó los inconvenientes y aclaró que la situación es ajena a su operación, mientras continúa monitoreando la evolución de las protestas para informar novedades oportunamente.



¿Por qué hay bloqueos en las vías de Santander?

Las interrupciones en el tránsito, que afectan puntos como Lebrija, Piedecuesta, Sabana de Torres y El Playón, son motivadas por el rechazo social al incremento de los avalúos catastrales. El Comité Intergremial de Santander expresó su preocupación por estas acciones, señalando que los cierres en la conexión hacia Cúcuta y otras zonas están generando una ruptura en las cadenas de suministro.

El gremio alertó sobre un aumento en los costos logísticos y una posible escasez de productos, además de las consecuencias sociales al limitar el acceso al trabajo y servicios básicos. Aunque reconocen el derecho a la protesta, instaron a las autoridades y manifestantes a buscar salidas concertadas que no perjudiquen la movilidad departamental.