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Blu Radio  / Nación  / ¿Viaja desde o hacia Bucaramanga? Wingo anuncia medidas por bloqueos al Palonegro

¿Viaja desde o hacia Bucaramanga? Wingo anuncia medidas por bloqueos al Palonegro

La aerolínea Wingo activó flexibilidades para pasajeros afectados por las protestas en la vía al aeropuerto de Bucaramanga este 10 de abril.

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