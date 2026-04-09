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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Suspenden operaciones en aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por bloqueo de vías

Suspenden operaciones en aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por bloqueo de vías

Fueron cancelados 13 vuelos, 8 que llegaban desde Bogotá y Medellín. Y otros 5 que salían con destino a la capital de la república.

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