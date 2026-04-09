Suspenden operaciones en aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por bloqueo de vías

Las autoridades aeronáuticas nacionales ordenaron la suspensión temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que presta servicio al área metropolitana de Bucaramanga por bloqueos de vías en Lebrija por parte de campesinos que protestan contra el IGAC y el aumento del impuesto predial.

La medida fue anunciada por la Aeronáutica Civil de Colombia, que informó que a partir de las 5:30 de la tarde de este 9 de abril de 2026 se emitió el NOTAM D0292, mediante el cual se ordena el cierre temporal de las operaciones aéreas en la terminal. Fueron cancelados 13 vuelos, 8 vuelos que llegaban desde Bogotá y Medellín. Y otros 5 vuelos que salían con destino a la capital de la república.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a la situación actual de seguridad en el departamento de Santander, por lo que el reinicio de las actividades aéreas dependerá estrictamente de la evolución de las condiciones y de las instrucciones que emita la Fuerza Pública.

⚠️ Suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional #Palonegro, según NOTAM.



El reinicio dependerá de las condiciones de seguridad.



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La autoridad aeronáutica señaló que la reapertura del aeropuerto será informada oportunamente, una vez existan garantías plenas tanto para la navegación aérea como para el tránsito terrestre hacia y desde la terminal.



"Esperamos que nos den alguna solución. Me toca quedarme en el aeropuerto a dormir", dijo una usuaria afectada.

Este cierre del Aeropuerto Palonegro se da en medio de un contexto de preocupación por hechos recientes de orden público en el área metropolitana de Bucaramanga, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en diferentes puntos estratégicos de la región por bloqueos de vías.

Campesinos de Lebrija irán a Bogotá a dialogar con el IGAC por bloqueos en Santander #VocesySonidoshttps://t.co/6RGp3pnp5D — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Finalmente, la Aeronáutica Civil reiteró su compromiso con la seguridad operacional y el bienestar de la ciudadanía, mientras se mantienen las restricciones en una de las principales terminales aéreas del nororiente colombiano.