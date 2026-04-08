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De accidente a homicidio: investigan muerte de un hombre en el norte de Bucaramanga

La víctima fue identificada como Jhon Freddy Martínez. En un primer momento, el caso generó confusión al ser catalogado como un posible siniestro vial.

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