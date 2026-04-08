De accidente a homicidio: investigan muerte de un hombre en el norte de Bucaramanga

Lo que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito terminó siendo esclarecido como un homicidio en Bucaramanga. Las autoridades confirmaron que un hombre fue atacado a tiros en el sector de La Cemento, en el norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Jhon Freddy Martínez. En un primer momento, el caso generó confusión al ser catalogado como un posible siniestro vial, sin embargo, los análisis forenses realizados por Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que las heridas correspondían a impactos de arma de fuego.

Este hallazgo cambió el rumbo de la investigación y activó los protocolos de homicidio por parte de las autoridades, que ahora trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Motociclista murió en un accidente de tránsito en el norte de Bucaramanga. El trágico hecho se presentó en el sector conocido como 'La Cemento', cuando la víctima al parecer por exceso de velocidad perdió el control de la moto y se estrelló contra un separador vial #MañanasBlu pic.twitter.com/6mYPA5lRjc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 7, 2026

El caso se suma a la preocupación por hechos violentos en algunos sectores del área metropolitana, donde las autoridades han intensificado operativos para contrarrestar delitos como el homicidio, el microtráfico y la extorsión.



También se conoció que se presentaron otras dos muertes violentas en Floridablanca, municipio ubicado al sur de Bucaramanga. En el barrio Laureles hombres armados asesinaron de varios tiros a un motociclista y en el sector de Zapamaga un vendedor ambulante de alimentos murió tras ser atacado con un arma cortopulzante en medio de un riña.

Dos hombres fueron asesinados en diferentes hechos en Floridablanca. El primer caso fue un atentado sicarial donde murió un motociclista en el barrio Laureles. El otro hecho fue la muerte de un vendedor de aguacates en medio de un riña en el sector de Zapamanga #MañanasBlu pic.twitter.com/PJxGjTPwFy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 8, 2026

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis sobre estos hechos ocurridos en Bucaramanga y Floridablanca y hacen un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en la investigación para esclarecer los homicidios.

