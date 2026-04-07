Perro fue atropellado y abandonado por conductor de carro en Bucaramanga

Un nuevo caso de afectación a un animal quedó se registró en Bucaramanga, luego de que un perro fuera atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

El hecho se registró en la Diagonal 15 con calle 52B, en el barrio La Concordia, donde la oportuna alerta de la comunidad a la línea de emergencias 123 permitió la rápida intervención de la Policía Metropolitana.

Uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (SECAR) acudieron al sitio y encontraron al perrito herido. De inmediato, le brindaron atención primaria y activaron la ruta de atención por maltrato animal, en articulación con la Alcaldía y la Unidad de Bienestar Animal (UBA), para garantizar su traslado y atención médico veterinaria especializada.

“Nuestros policías no solo trabajan por la seguridad ciudadana, sino también por el bienestar de los seres sintientes”, señaló el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



El animal fue trasladado a un centro veterinario, donde profesionales evalúan su estado de salud y adelantan su proceso de recuperación.

Rescataron a perro que fue atropellado por conductor de vehículo que lo abandonó en una vía de Bucaramanga. Patrulleros de la Policía acudieron al llamado de la comunidad del barrio La Concordia y llevaron al canino a una veterinaria donde se recupera de las lesiones #MañanasBlu pic.twitter.com/8Kaht63dvM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 7, 2026

Este caso se suma a otro reciente hecho de maltrato que ha generado indignación en la ciudad: la muerte de Kira, una perrita de tres años que fue hallada sin vida en el sector de Betania, tras un ataque por parte de su tenedor.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, fue enfático al señalar que este delito será perseguido con rigor. “Lo que ha ocurrido con Kira es un acto atroz y cruel contra la vida animal. Al momento que recibimos las denuncias ciudadanas, llegamos al lugar con el fin de atender este caso de manera inmediata, pero lamentablemente ya se encontraba sin vida y sepultada”, afirmó el mandatario local.

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Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de los animales, a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, y advirtieron que estos delitos no quedarán en la impunidad.