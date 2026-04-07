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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Perro fue atropellado y abandonado por conductor de carro en Bucaramanga

Perro fue atropellado y abandonado por conductor de carro en Bucaramanga

Las autoridades verifican cámaras de seguridad para identificar al conductor que atropelló a un perro en Bucaramanga.

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