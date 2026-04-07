En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A domicilio venden droga sintética en Zapatoca: la envían desde Bucaramanga

A domicilio venden droga sintética en Zapatoca: la envían desde Bucaramanga

dos personas fueron capturadas en la última semana por tráfico de estupefacientes en Zapatoca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad