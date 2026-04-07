A domicilio venden droga sintética en Zapatoca: la envían desde Bucaramanga

Las autoridades en Santander encendieron las alertas por la presencia de redes de microtráfico que están distribuyendo drogas sintéticas desde Bucaramanga hacia el municipio de Zapatoca.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en el departamento, advirtió que estas organizaciones están utilizando el servicio a domicilio para comercializar estupefacientes en fincas de descanso, hoteles y otros espacios turísticos del municipio.

“Están llegando a vender drogas sintéticas, especialmente a personas con mayor capacidad económica. Lo hacen a domicilio, en fincas, hoteles y distintos lugares en Zapatoca. Hemos realizado varias capturas importantes contra estas organizaciones”, señaló el coronel.

Según el oficial, en los últimos días se han logrado importantes resultados operativos contra estas estructuras criminales, gracias, en gran parte, a la información suministrada por la comunidad.



Solo en la última semana, la Policía reportó la captura de dos personas que transportaban más de un kilogramo de marihuana, cerca de 500 gramos de cocaína y alrededor de 200 gramos de tusi, una de las drogas sintéticas de mayor circulación en este tipo de mercados.

De acuerdo con las autoridades, estas redes no solo operan como estructuras organizadas, sino que también hay casos de distribución independiente, en los que individuos adquieren los estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga y los trasladan para su comercialización en Zapatoca.

El coronel Arévalo destacó el papel clave de la ciudadanía para detectar estas actividades ilícitas, al indicar que las denuncias oportunas han permitido identificar la presencia de personas sospechosas y activar los operativos policiales.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para continuar reportando cualquier situación irregular y así frenar la expansión de estas modalidades de microtráfico en zonas turísticas del departamento.