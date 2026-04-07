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Blu Radio  / Salud  / ¿Detectar cáncer con un análisis de sangre? Científicos avanzan en nuevo método de análisis

¿Detectar cáncer con un análisis de sangre? Científicos avanzan en nuevo método de análisis

El nuevo test, denominado MethylScan, ha sido desarrollado por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), EE. UU.

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