Señales de alerta del cáncer de colon en su etapa temprana que por ningún motivo debe ignorar

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, se ha convertido en una de las enfermedades más frecuentes en el país. Según la Sociedad Colombiana de Cancerología, su incidencia está estrechamente relacionada con los estilos de vida modernos, especialmente aquellos vinculados a dietas poco saludables y el sedentarismo.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advierte que este tipo de cáncer es el tercero más diagnosticado, mientras que en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud ha alertado sobre un aumento progresivo de casos en los últimos años.



Lass señales tempranas del cáncer de colon que muchos ignoran

Uno de los principales riesgos de esta enfermedad es que en sus etapas iniciales puede pasar desapercibida. Sin embargo, existen síntomas que, aunque comunes, pueden ser señales de alerta importantes.

Hay ciertos síntomas que aunque parecen comunes, están avisando de algo grave.

El Servicio Nacional de Salud identifica varios signos que deben motivar una consulta médica:



Cambios persistentes en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento prolongado.

Sangrado rectal o presencia de sangre en las heces.

Sensación de no evacuar completamente después de ir al baño.

Dolor abdominal frecuente, cólicos o gases constantes.

Cansancio extremo o debilidad sin causa clara.

Pérdida de peso inexplicable.

Estos síntomas pueden confundirse con otros problemas digestivos, pero su persistencia es clave para encender las alarmas.



Por qué el cáncer de colon puede no dar síntomas al inicio

Los especialistas coinciden en que este tipo de cáncer suele comenzar con pólipos en el intestino grueso, que crecen lentamente y pueden tardar años en generar molestias.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la enfermedad se desarrolla cuando se producen mutaciones en el ADN de las células del colon, lo que provoca un crecimiento descontrolado y la formación de tumores.



Esta evolución silenciosa explica por qué muchas personas son diagnosticadas en etapas avanzadas, cuando el tratamiento es más complejo.



Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecerlo

Existen condiciones y hábitos que elevan el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entre los más relevantes están:



Tener más de 50 años.

Antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

Enfermedades inflamatorias intestinales.

Dietas altas en carnes rojas y procesadas.

Obesidad y falta de actividad física.

Consumo de tabaco y alcohol.

Diabetes o resistencia a la insulina.

Hábitos que ayudan a prevenir el cáncer de colon

Aunque no todos los casos se pueden evitar, adoptar un estilo de vida saludable puede marcar una gran diferencia. Expertos recomiendan:



Aumentar el consumo de fibra a través de frutas, verduras y granos integrales.

Reducir la ingesta de carnes procesadas.

Realizar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana.

Mantener un peso saludable.

Evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol.

Detectarlo a tiempo puede salvar su vida

Cada 31 de marzo, durante el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, especialistas insisten en la importancia de la detección temprana.

La evidencia muestra que cuando el cáncer de colon se identifica en fases iniciales, las probabilidades de tratamiento exitoso aumentan significativamente. Por eso, prestar atención a las señales del cuerpo y acudir al médico ante cualquier síntoma persistente puede ser determinante.