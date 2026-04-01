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Blu Radio  / Salud  / Señales de alerta del cáncer de colon en su etapa temprana que por ningún motivo debe ignorar

Señales de alerta del cáncer de colon en su etapa temprana que por ningún motivo debe ignorar

Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. Expertos advierten sobre la importancia de consultar ante cambios persistentes y adoptar hábitos que reduzcan el riesgo.

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