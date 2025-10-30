Joven de 24 años pasó por alto estos síntomas y fue diagnosticada con cáncer de colon etapa 3

Lo que Meagan Meadows creyó al inicio que eran simples hemorroides resultó ser un cáncer de colon en etapa tres. La joven, de 24 años y recién graduada en magisterio, relató cómo pasó por alto los primeros signos de la enfermedad, confiando en que se trataba de un problema menor.



¿Qué síntomas tuvo?

Todo comenzó en octubre de 2024, cuando empezó a notar sangre en las heces. Al consultar con familiares y amigos, todos coincidieron en que podía tratarse de hemorroides, una afección común que suele desaparecer sin tratamiento. “El único síntoma que tuve fue sangre en las heces. No comía bien, no tomaba suficiente agua y todos me dijeron que no era nada grave”, recordó Meagan.

Sin embargo, los síntomas persistieron durante meses, por lo que decidió acudir a su médico. Aunque los primeros exámenes, entre ellos análisis de sangre y una tomografía, no revelaron anomalías, su médico la remitió a un gastroenterólogo por precaución. En junio de 2025, durante una colonoscopia, los especialistas descubrieron una gran masa en su colon.

“Estaba tan segura de que no tenía nada malo que casi cancelo la cita”, confesó la joven. Pero esa visita le salvó la vida. Días después, los estudios confirmaron que se trataba de un cáncer de colon avanzado. Los médicos tuvieron que extirpar la masa, parte del colon y 20 ganglios linfáticos, de los cuales siete resultaron afectados.

“Se me cayó el alma a los pies cuando me dijeron que mi cáncer estaba en estadio tres. Me quedé de piedra. No me esperaba que fuera tan grave”, expresó.



Joven de 24 años fue diagnosticada con cáncer de colon etapa 3 Foto: redes sociales

Desde entonces, Meagan recibe un tratamiento de quimioterapia de seis meses y ha decidido compartir su historia para alertar a otras personas sobre la importancia de no ignorar síntomas inusuales.

“Lo más difícil fue no saber qué iba a pasar después”, dijo, con la esperanza de que su experiencia sirva para que otros acudan al médico a tiempo.