A joven de 22 años le diagnosticaron cáncer de colon en etapa 3: ignoró estos síntomas

Una joven de 22 años que vive en Sídney, Australia, fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa 3 tras pasar varios meses ignorando síntomas que, según ella, parecían inofensivos.

El caso ha generado preocupación entre médicos y especialistas, que advierten sobre el aumento de esta enfermedad en personas jóvenes.

Charlotte Lasica empezó a notar molestias a comienzos de 2024. Tenía dolores de estómago, calambres y una inflamación persistente que atribuía a problemas menstruales o digestivos.

Durante meses, no buscó atención médica. “No parecía grave. Me sentía hinchada, pero pensaba que era algo normal”, dijo en diálogo con ABC News.

Charlotte Lasica atribuía sus dolores de estómago a problemas menstruales. Foto: Captura de redes sociales

Fue solo cuando una amiga cercana de su familia —estudiante de medicina— insistió en que consultara con un especialista, por lo que Charlotte decidió acudir a un gastroenterólogo.

A pesar de su preocupación, el médico le aseguró que era poco probable que se tratara de algo grave por su edad. Sin embargo, una colonoscopia confirmó el peor escenario: cáncer de colon en etapa avanzada, con compromiso de ganglios linfáticos.

“Mi doctor estaba tan sorprendido como yo. Dijo que nunca había tenido que darle esa noticia a alguien tan joven”, recordó.

Aunque este tipo de cáncer suele diagnosticarse en personas mayores de 50 años, expertos han notado un aumento de casos en adultos jóvenes. De hecho, en los últimos 30 años, los diagnósticos en este grupo han subido un 50 %.

Se cree que factores como el consumo de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, la obesidad, el uso frecuente de antibióticos y la exposición a microplásticos pueden estar influyendo.

Hay ciertos síntomas que aunque parecen comunes, están avisando de algo grave.

¿Cuáles son las señales que no debe ignorar?

Las señales de alerta incluyen cambios intestinales, sangre en las heces, fatiga constante, pérdida de peso, hinchazón y dolor abdominal. Los especialistas recomiendan consultar al médico si estos síntomas persisten.

Tras su diagnóstico, Charlotte fue sometida a una cirugía para remover el colon y recibió una ileostomía temporal. Luego inició un tratamiento de quimioterapia que duró seis meses. En junio de 2025, recibió una buena noticia: no había rastros de cáncer en su cuerpo.

Hoy, la joven comparte su historia para hacer un llamado a otros jóvenes a no subestimar lo que sienten. “Porque me veía bien por fuera, pensé que todo estaba bien. Pero no lo estaba”, aseguró. Y agregó un mensaje claro: “Una colonoscopia a tiempo puede salvarte la vida”.