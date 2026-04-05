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Blu Radio  / Salud  / Sorprendente hallazgo científico contra el cáncer revelaría la clave para frenar la metástasis

Sorprendente hallazgo científico contra el cáncer revelaría la clave para frenar la metástasis

Experto plantea un enfoque innovador que podría cambiar el tratamiento del cáncer y abrir nuevas opciones para frenar su avance, aunque aún faltan estudios clínicos para comprobar su eficacia.

Avance contra el cáncer
Investigaciones contra el cáncer.
Foto: Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

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