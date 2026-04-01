Cinco capturados de banda de microtráfico ‘Los del Sur’ tras operativos en Bucaramanga

Un nuevo operativo contra el tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga terminó con la captura de cinco personas durante una serie de allanamientos adelantados en diferentes sectores de la ciudad.

Las acciones se desarrollaron mediante diez diligencias de registro y allanamiento, lideradas por unidades de la Sijín y la Sipol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. En medio de estos procedimientos fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, señalados la comercialización de drogas.

De acuerdo con la investigación, los inmuebles intervenidos eran utilizados como puntos de expendio y almacenamiento de sustancias ilícitas, presuntamente vinculados a una estructura delincuencial conocida como “Los del Sur”, que tendría injerencia en el control territorial del microtráfico.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de 2.000 dosis de bazuco, cerca de 700 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 1.600 dosis de marihuana, además de cocaína en mayor cantidad, una gramera, elementos para la dosificación, un teléfono celular y un vehículo que, al parecer, era utilizado para el transporte de la droga.



El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, destacó que este resultado hace parte de los operativos sostenidos para debilitar las redes de microtráfico en la ciudad. “Seguimos dando importantes golpes contra la delincuencia, afectando directamente a estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes”, señaló.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, entidad que adelantará el proceso judicial para definir su situación legal.