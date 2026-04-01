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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cinco capturados de banda de microtráfico ‘Los del Sur’ tras operativos en Bucaramanga

Cinco capturados de banda de microtráfico ‘Los del Sur’ tras operativos en Bucaramanga

En los allanamientos a 10 inmuebles las autoridades hallaron cerca de 5.000 dosis de cocaína, marihuana y bazuco.

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