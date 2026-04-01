En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Así se vivirá el Jueves y Viernes Santo en el área metropolitana de Bucaramanga

Así se vivirá el Jueves y Viernes Santo en el área metropolitana de Bucaramanga

En Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca hay cierres viales en las zonas céntricas y casco urbano por las actividades religiosas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad