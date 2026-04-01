Así se vivirá el Jueves y Viernes Santo en el área metropolitana de Bucaramanga

La Semana Santa entra en su momento más significativo con la llegada del Jueves y Viernes Santo, días que marcan el inicio y desarrollo del Triduo Pascual, el período central de la tradición católica en el que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En el área metropolitana de Bucaramanga y sus municipios vecinos, la programación religiosa y cultural estará acompañada de procesiones, actos litúrgicos y actividades que convocan a miles de fieles.

Bucaramanga: tradición en el corazón de la ciudad

En la capital santandereana, las celebraciones se concentrarán en el centro. El Jueves Santo inicia a las 8:00 de la mañana con la eucaristía en la iglesia San Laureano, seguida de la unción de los enfermos a las 2:30 p.m. y la misa de la Cena del Señor, que da apertura al Triduo Pascual.



El Viernes Santo, 3 de abril, comenzará a las 7:00 de la mañana con el viacrucis parroquial desde la capilla de Los Dolores. A las 3:00 de la tarde se realizará la acción litúrgica de la Pasión del Señor, seguida del Sermón de las Siete Palabras a las 5:00 de la tarde, la ceremonia del descendimiento a las 6:00 de la tarde y la tradicional procesión del Santo Sepulcro hacia la Catedral de la Sagrada Familia a las 6:30 de la tarde. La jornada cerrará a las 11:00 p.m. con la procesión del Desande.

Debido a estas actividades, habrá cierres viales hasta el sábado 4 de abril entre las calles 34 y 37 y las carreras 9 y 13.

Piedecuesta: fe, cultura y tradición

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En Piedecuesta, la programación combina actos religiosos con actividades culturales y de emprendimiento. El Jueves Santo se desarrollará la feria “Arte, sabor y tradición en Semana Santa” en el cerro de La Cantera, junto con muestras de danza religiosa, música sacra y teatro.

A las 3:00 p.m. se dará inicio al Triduo Pascual en el parque principal La Libertad, seguido de la procesión de la Cena del Señor a las 5:00 p.m. y conciertos de música religiosa durante la noche.

El Viernes Santo iniciará con el viacrucis urbano a las 6:30 a.m. y continuará con la solemne liturgia de la Pasión a las 3:00 p.m., que recorrerá varias calles del municipio. En la noche habrá concierto coral, procesión del Desande a las 11:00 p.m. y cierres viales en los alrededores del parque principal.

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Girón: tradición y recogimiento en el casco antiguo

El municipio de Girón vivirá intensamente el inicio del Triduo Pascual en la Basílica Menor Señor de Los Milagros, el Jueves Santo con eucaristías desde las 5:45 a.m., el recorrido de la Guardia Romana y la procesión de la Señalada al mediodía.

A las 3:00 p.m. se realizará la solemne celebración de la Última Cena del Señor, seguida de procesiones, representaciones bíblicas y la Hora Santa en la Basílica.

El Viernes Santo estará marcado por el viacrucis desde las 7:00 a.m., la conmemoración de la Pasión del Señor a las 3:00 p.m. y la procesión del Santo Sepulcro a las 6:00 p.m. La jornada culminará con la tradicional procesión del Desande a las 11:00 p.m. Durante estos días habrá restricciones viales en el casco antiguo.

Floridablanca: programación parroquia San Juan Nepomuceno

El Jueves Santo incluye procesión a las 2:30 p.m., misa vespertina de la Cena del Señor a las 4:30 p.m. en el parque principal y Hora Santa a las 8:00 p.m.

El Viernes Santo comenzará con el Santo Viacrucis a las 6:00 a.m., seguido de la celebración de la Pasión del Señor y la procesión del Santo Sepulcro a las 3:00 p.m. En la noche se realizarán los honores al Santo Sepulcro y la procesión del Desande a las 11:00 p.m.

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Además de las celebraciones religiosas en Bucaramanga, se realizarán las siguientes actividades enmarcadas en la denominada ‘Bucara Santa’.

El miércoles 1 de abril a las 7:00 p.m. en la plazoleta Cívica Luis Carlos Galásn se realizará el concierto con el artista de música cristiana Alex Campos. Para el 2 el jueves 2 de abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.la Ruta de La Empatía en el parque Centenario y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. acciones en vivo en la casa Luis Perú de la Croix.

El viernes 3 de abril de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. circuito nocturno de arte en la biblioteca pública Gabriel Turbay; y de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. cantos de paz, concierto de coros tunas y corales en el teatro Santander.

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El sábado 4 de abril a las 3:00 p.m. caminata La Bonita con punto de encuentro el parque San Pío.