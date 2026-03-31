Pescado seco en Semana Santa: cómo prepararlo para que quede jugoso y suave

Con la llegada de la Semana Santa, el pescado vuelve a ocupar un lugar central en la mesa de los colombianos. Más allá de una tradición religiosa, este alimento se convierte en una alternativa práctica, nutritiva y versátil para quienes buscan opciones distintas a la carne roja durante la Cuaresma.

Dentro de todas las preparaciones, el pescado seco destaca por su sabor intenso y su facilidad de conservación. Sin embargo, cocinarlo bien sigue siendo un reto para muchos. La clave está en conocer el proceso correcto desde su hidratación hasta su cocción, y elegir recetas que realmente resalten sus características.



Recetas para preparar pescado seco

Bendita de pescado seco de Viernes Santo en salsa criolla

Bendita de pescado seco Gemini AI

Esta es una de las recetas más tradicionales en Colombia durante la Semana Santa, ideal para compartir en familia.

Ingredientes:



2 ½ libras de pescado seco salado

1 taza de crema de leche

1 tomate maduro

2 cebollas largas

½ pimentón en tiras

3 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 rama de perejil

1 taza de agua

2 cucharadas de aceite

Comino al gusto

Azafrán al gusto

Preparación:



Desaguar el pescado desde el día anterior, cambiando el agua varias veces para reducir la sal.

Cortar en rodajas o trozos medianos y reservar.

Picar la cebolla, el tomate, el ajo y el pimentón en tiras finas.

En una sartén amplia, sofreír el ajo, la cebolla y el pimentón con el aceite hasta que estén dorados.

Agregar el tomate, el laurel, el comino y el azafrán, y cocinar unos minutos hasta formar una salsa.

Incorporar el pescado y cubrirlo con la mezcla.

Añadir la crema de leche, el agua y el perejil.

Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente una hora, sin revolver demasiado para evitar que se deshaga.

Servir caliente acompañado de papas al vapor o arroz blanco.



Torta de pescado seco colombiano

Torta de pescado seco Gemini AI

Una opción práctica y rendidora, perfecta para variar el menú sin perder la tradición.

Ingredientes:

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1 libra de pescado seco

1 libra de papa pastusa cocida y pelada

1 cebolla blanca grande picada

4 huevos batidos

1 taza de harina de trigo

Aceite vegetal para freír

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Remojar el pescado seco en agua fría durante al menos 12 horas, cambiando el agua varias veces.

Desmenuzar el pescado y retirar espinas o piel.

Sofreír la cebolla en una sartén con un poco de aceite hasta que esté dorada.

Agregar el pescado desmenuzado y mezclar bien.

Incorporar la papa cocida y triturada, mezclando hasta lograr una masa uniforme.

Añadir los huevos batidos y la harina, integrando todos los ingredientes.

Formar pequeñas tortas con la mezcla.

Calentar aceite en una sartén y freír hasta que estén doradas por ambos lados.

Servir calientes con arroz y ensalada.

Cómo hacer que el pescado seco quede jugoso y blandito

Uno de los mayores temores al cocinar pescado seco es que quede duro o demasiado salado. Para evitarlo, hay recomendaciones clave que marcan la diferencia.

Remojar el pescado con suficiente tiempo y cambiar el agua varias veces.

Cocinar siempre a fuego bajo para evitar que se reseque.

No sobrecocinarlo, ya que pierde textura y sabor.

Dejarlo reposar unos minutos después de la cocción para que conserve sus jugos.



El chef Martín Berasategui recomienda cocinar el pescado con paciencia y a temperatura baja, ya que esto permite mantener su jugosidad y resaltar su sabor natural.



Beneficios de consumir pescado seco

El pescado seco no solo es tradición, también es una opción saludable que aporta nutrientes importantes al organismo.

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Es una excelente fuente de proteínas, fundamentales para el mantenimiento muscular. Además, contiene ácidos grasos como el omega-3, que favorecen la salud cardiovascular. También aporta minerales como calcio y fósforo, claves para los huesos, y aminoácidos esenciales que ayudan en procesos metabólicos y de reparación del cuerpo.

