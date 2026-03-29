Cayó red de microtráfico, operaba en restaurantes en Puerto Salgar: escondían drogas en la cocina

En medio de operativos enfocados en garantizar la seguridad durante la temporada de Semana Santa, la Policía Nacional desarticuló una red de microtráfico que operaba en establecimientos frecuentados por transportadores en zona rural de Cundinamarca.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de Puerto Libre, municipio de Puerto Salgar, donde uniformados capturaron en flagrancia a cuatro personas señaladas de participar en actividades relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, la operación fue posible gracias a denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos sospechosos en un establecimiento comercial que funcionaba como restaurante para camioneros.

Durante el registro al lugar, los uniformados encontraron sustancias ilícitas ocultas entre utensilios de cocina, lo que evidenciaría una estrategia para evadir controles. Allí fueron incautadas más de 250 dosis de droga, entre ellas marihuana y cocaína, además de cinco equipos móviles y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de los estupefacientes.



Según la investigación, los capturados presuntamente hacían parte de una red dedicada a la venta rápida o modalidad “exprés”, dirigida principalmente a transportadores de carga pesada que transitan por este corredor vial, así como a habitantes de la zona.

Tras las capturas, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Las autoridades indicaron que estas acciones hacen parte de una estrategia para contrarrestar el microtráfico en puntos críticos del departamento.

A través de un comunicado, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con la venta de drogas a través de la línea 123 o los cuadrantes más cercanos, destacando que la información oportuna fue clave para lograr los resultados de el operativo en Puerto Libre.

