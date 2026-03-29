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Blu Radio  / Nación  / Cayó red de microtráfico, operaba en restaurantes en Puerto Salgar: escondían drogas en la cocina

Cayó red de microtráfico, operaba en restaurantes en Puerto Salgar: escondían drogas en la cocina

Cuatro personas fueron capturadas en un operativo en el que se encontraron dosis de drogas camufladas en utensilios de cocina en restaurantes frecuentados por transportadores en vías de Cundinamarca.

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