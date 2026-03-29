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Blu Radio  / Nación  / Roban seis camiones mezcladores de concreto y una turbo en empresa de Honda, Tolima

Roban seis camiones mezcladores de concreto y una turbo en empresa de Honda, Tolima

Hombres armados ingresaron y amordazaron al vigilante de la empresa para efectuar este hurto.

seis camiones mezcladores de concreto y una turbo fueron robados.jpg
Seis camiones mezcladores de concreto y una turbo fueron robados.
Foto: suministrada.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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