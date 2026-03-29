Roban seis camiones mezcladores de concreto y una turbo en empresa de Honda, Tolima

Un millonario robo se registró la noche del sábado 28 de marzo en el municipio de Honda, norte del Tolima. Según informó la empresa Concretol, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 29 de marzo varios sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la empresa, ubicada en la zona industrial Caracolí y se llevaron seis camiones tipo mixer, utilizados para el transporte de concreto, junto a una camioneta turbo.

De acuerdo con la información conocida, tras cometer el hurto los delincuentes huyeron con los vehículos y la última ubicación registrada apunta hacia el municipio de Norcasia, en el departamento de Caldas.

“Las mixers, en ese momento, se encuentran con registro GPS, pero cerca de la medianoche dejaron de emitir señal, fue lo que de pronto pudimos identificar. Específicamente, una mixer, que es la de placas WOZ355, marca Kenworth, nos arroja una señal de tránsito entre la vía Dorada y Norcasia, Caldas, por lo cual fue un total de 16 kilómetros, 16 minutos, con 10 kilómetros de recorrido, y pues digamos que es el único reporte que tenemos acerca de la situación”, aseguró Germán Andrés Perdomo, gerente de la empresa Concretol S.A.

Ante la situación, unidades de la Sijín de la Policía Nacional adelantan operativos e investigaciones para dar con el paradero de los automotores y capturar a los responsables.



Según relató el gerente Perdomo, el guarda de turno se encontraba realizando su ronda nocturna por las instalaciones de la empresa cuando ocurrió el ataque.

“El guarda de turno, el señor pues haciendo la ronda pues normal que la hace en horas de la noche y pues sujetos armados rompieron la tranquilidad y lo amordazaron y como tal no permitieron que él tuviera comunicación oportuna con nosotros”, señaló Perdomo.

Asimismo, agregó que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación de tipo extorsiva sobre este hecho.

camión hurtado. Foto: suministrada.

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“Por el momento no hemos recibido amenazas, no hemos recibido como tal, llamadas de extorsión, no hemos recibido ninguna, ninguna notificación por el momento. Todo eso está en manos de la Fiscalía y pues ya las autoridades competentes con su conocimiento y son las que están encargadas en este momento del tema”, concluyó.

La empresa emitió un aviso urgente con las características de los vehículos hurtados. Entre ellos, cuatro camiones Kenworth de color blanco con placas KZL 223, KZL 224, KZL 225 y KZL 330, matriculados en Mariquita; un Kenworth con placa WOZ 355 y un International con placa TGV 233, ambos registrados en Ibagué; además de un Chevrolet NQR con placa LRU 748, también matriculado en Mariquita.

El robo de estos vehículos de carga pesada representa una afectación significativa para el sector empresarial y la economía local, según expresó el gerente de Concretol. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía en Tolima, Caldas y departamentos vecinos para que reporten cualquier información que permita ubicar los camiones a través de las líneas de emergencia.

