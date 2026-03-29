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Blu Radio  / Nación  / “Necesitamos Hércules nuevos”: expiloto advierte tras tragedia aérea en el Putumayo

“Necesitamos Hércules nuevos”: expiloto advierte tras tragedia aérea en el Putumayo

El coronel en retiro Johnny López Giraldo, expiloto de aviones Hércules, explica el entrenamiento, las horas de vuelo necesarias y la capacidad de esta aeronave en la Fuerza Aérea Colombiana.

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