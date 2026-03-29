“Necesitamos Hércules nuevos”: expiloto advierte tras tragedia aérea en el Putumayo

La tragedia aérea registrada en el Putumayo, que dejó decenas de miembros de la fuerza pública fallecidos, puso nuevamente el foco sobre las capacidades del transporte aéreo militar en Colombia. En medio del dolor por la pérdida de vidas, expertos del sector insisten en la necesidad de fortalecer la flota, especialmente en aeronaves de carga como el C-130 Hércules.

Así lo planteó el coronel en retiro Jhonny López Giraldo, expiloto de este tipo de avión, quien explicó en detalle las exigencias técnicas y operativas para volar una de las aeronaves más robustas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

López Giraldo, quien estuvo al mando de Hércules durante dos años y medio, señaló que llegar a pilotar este avión implica un largo proceso de formación. “Se requieren cursos en tierra, entrenamiento en simuladores en el exterior y, sobre todo, miles de horas de vuelo. Para ser comandante se exigen más de 2.000 horas como piloto y más de 4.000 horas totales”, explicó.

El exoficial describió al Hércules como un avión diseñado para condiciones extremas. Su configuración de alas altas y sus cuatro motores le permiten operar en pistas no preparadas, comunes en regiones apartadas del país. “Es un avión todo terreno, hecho para soportar situaciones difíciles, desde aterrizajes en pistas cortas hasta condiciones meteorológicas adversas”, indicó.



Accidente avión Hércules Foto: AFP

En cuanto al accidente, fue enfático en que cualquier hipótesis debe ser analizada con rigor técnico. Aunque se ha mencionado un posible impacto con vegetación, advirtió que no se puede establecer una causa sin una investigación completa. “Cualquier aeronave que golpee un obstáculo puede tener fallas, pero determinar si eso fue lo que ocurrió es algo que solo pueden establecer las autoridades competentes”, afirmó.

También subrayó la importancia de revisar las condiciones de los aeropuertos, especialmente en zonas donde no hay torre de control. Según explicó, existen normas claras sobre la eliminación de obstáculos en los alrededores de las pistas, las cuales deben ser evaluadas dentro del proceso investigativo.

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Más allá del accidente, el coronel destacó la rigurosidad en el mantenimiento de las aeronaves militares en Colombia. Aseguró que existe una cultura estricta en la que “lo que está en el manual es sagrado”, y ningún avión despega si no cumple con todos los estándares técnicos, sin importar la presión operativa.

Sin embargo, reconoció que el país enfrenta limitaciones presupuestales que han llevado a depender de aeronaves antiguas, aunque modernizadas. “A estos aviones se les hace una remanufacturación completa, se actualizan sistemas y pueden seguir operando de forma segura. Pero eso no sustituye la necesidad de equipos nuevos”, sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado claro a fortalecer la capacidad de transporte aéreo militar. “Colombia necesita más aeronaves de este tipo. No es suficiente con las que hay actualmente para atender la demanda diaria de operaciones”, advirtió.

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Finalmente, insistió en que el talento humano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana es uno de sus mayores activos, pero que requiere respaldo en inversión. “Estamos preparados, tenemos la experiencia. Lo que necesitamos son recursos. Necesitamos Hércules nuevos”, concluyó.