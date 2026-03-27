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Sobreviviente del Hércules relata el terror en el aire: “Prepárense para impacto”

El uniformado, que viajaba en la parte trasera del avión de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo, recordó con dolor los segundos previos a la tragedia que dejó 69 uniformados muertos.

Sobreviviente del Hércules relata el terror en el aire
Sobreviviente del accidente del avión Hércules.
Foto: Redes sociales y Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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