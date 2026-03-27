Revelan video dentro del avión Hércules que grabó soldado minutos antes de la tragedia

La tragedia aérea que enluta a Colombia tras la caída del avión Hércules del Ejército Nacional en el sur del país sigue dejando imágenes y testimonios que estremecen.

En las últimas horas, salió a la luz un video grabado por uno de los soldados a bordo, apenas minutos antes del accidente que cobró la vida de 69 uniformados y dejó decenas de heridos.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, poco después de que la aeronave despegara con destino a Puerto Asís. De acuerdo con los reportes oficiales, el avión no logró ganar altura suficiente y terminó precipitándose a tierra, donde posteriormente se incendió tras el fuerte impacto.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo Foto: AFP

En total, en la aeronave se movilizaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos miembros de la Policía Nacional.



El video dentro del avión, de apenas 22 segundos, fue grabado por el soldado Juan Sebastián Chaverra y enviado a un familiar instantes antes del despegue. En las imágenes se observa al uniformado dentro del avión, acompañado por varios de sus compañeros, mientras el ambiente parecía tranquilo y rutinario previo al inicio del vuelo.

“Todo bien, Villota. Usted sabe cómo es… las mejores, perro. Aquí ya despegando, vea. Muy bacano, la buena”, dice el soldado en el clip, mientras enfoca a otros militares que se encontraban sentados y preparados para el viaje. El registro también deja ver el interior de la aeronave y a los uniformados en posición de espera.



Este es el video



Tras conocerse su fallecimiento, familiares y allegados han recordado a Chaverra como un joven comprometido con su carrera y con fuertes aspiraciones personales. En declaraciones a medios regionales, un tío del soldado aseguró que el uniformado estaba ilusionado con el inicio de sus vacaciones, durante las cuales esperaba viajar a Medellín y compartir con su familia.

“Quería ayudar a su mamá, construirle su casa y estar más cerca de ella, pese a las exigencias de su profesión”, relató su familiar, destacando su sentido de responsabilidad y sus sueños a futuro.

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Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente. Una de las hipótesis preliminares apunta a que la aeronave habría tenido dificultades en los segundos críticos del despegue, incluso evaluando un posible impacto con obstáculos cercanos como árboles.