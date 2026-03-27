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Blu Radio  / Nación  / Revelan video dentro del avión Hércules que grabó soldado minutos antes de la tragedia

Revelan video dentro del avión Hércules que grabó soldado minutos antes de la tragedia

A través de redes sociales se hizo viral el video que grabó uno de los soldados víctima de la tragedia del avión Hércules, en el que se movilizaban 126 personas.

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