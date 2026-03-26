¿Falla técnica, sobrepeso o impacto con vegetación? Hipótesis que rodean accidente de avión Hércules

Tras el fatal accidente del avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo, Putumayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con Mañanas Blu, ofreció detalles sobre el estado de la aeronave y las líneas de investigación que se siguen para esclarecer los hechos. Aunque el ministro hizo un llamado enfático al respeto por la investigación oficial para evitar especulaciones, diversos factores como las condiciones del despegue y la vida útil del avión han pasado al primer plano del debate público.



El impacto contra un árbol: La hipótesis preliminar

Una de las versiones más fuertes que manejan las autoridades se centra en los segundos críticos del despegue. Según información preliminar, se investiga si la aeronave tuvo un impacto con un árbol al momento de intentar elevarse. El ministro confirmó que existe un video donde se observa que el avión alcanza a "podar" o rozar vegetación.

La investigación deberá determinar por qué el Hércules no alcanzó la altura necesaria en su gradiente de despegue, a pesar de que los cálculos estándar se realizan para superar cualquier obstáculo en la pista.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo Foto: AFP

El debate sobre el peso y la carga militar

Otra de las preocupaciones planteadas es el posible sobrepeso. El ministro Sánchez aclaró que se trataba de un vuelo militar con personal armado y equipado. No obstante, defendió los protocolos de seguridad, explicando que en la aviación militar cada pasajero y su equipo son pesados individualmente antes de abordar para asegurar que la aeronave esté dentro de los parámetros permitidos de despegue.



Antigüedad vs. mantenimiento profundo

El accidente ha generado un choque de opiniones entre el presidente Gustavo Petro, quien ha calificado a estas aeronaves como "chatarra" o "viejas", y los mandos militares. Al respecto, el ministro precisó que, si bien el avión fue fabricado en 1983, aún contaba con 20,000 horas de vuelo disponibles y se encontraba bajo estrictos protocolos de mantenimiento.

Gustavo Petro y accidente de avión FAC en el Putumayo Foto: AFP - Presidencia

De hecho, la aeronave salió de un proceso de mantenimiento profundo (PDM) en julio de 2023, donde se revisó cada componente para garantizar su navegabilidad. Finalmente, el alto funcionario descartó que el siniestro estuviera relacionado con un ataque terrorista y reiteró que la tripulación estaba plenamente calificada.



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