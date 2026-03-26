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¿Falla técnica, sobrepeso o impacto con vegetación? Hipótesis que rodean accidente de avión Hércules

El ministro de Defensa hizo un llamado enfático al respeto por la investigación oficial para evitar especulaciones, diversos factores como las condiciones del despegue y la vida útil del avión han pasado al primer plano del debate público.

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