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Blu Radio  / Nación  / "¿Qué estaban haciendo esos muchachos?" Petro cuestiona circunstancias de accidente de avión militar

"¿Qué estaban haciendo esos muchachos?" Petro cuestiona circunstancias de accidente de avión militar

Antes de encabezar un consejo de ministros, Petro y el mando militar hicieron un minuto de silencio en el patio de armas de la Casa de Nariño.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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