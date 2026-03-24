Así quedó el avión tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo

El accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó 69 militares muertos y 57 heridos tras el siniestro del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las Fuerzas Militares confirmaron que en la aeronave viajaban 126 personas: 11 tripulantes, 113 integrantes del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional. El accidente ocurrió el 23 de marzo de 2026 en inmediaciones de este municipio del sur del país.

En la zona del siniestro, las autoridades hallaron restos del avión dispersos, incluyendo partes del fuselaje, motores, cola y tren de aterrizaje. Equipos técnicos y judiciales continúan con la inspección para determinar las causas del hecho.



Cómo quedó el avión tras el accidente en Putumayo

De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave presentó daños estructurales severos tras el impacto. Las labores en terreno se concentran en la recolección de evidencia y en la recuperación total de las víctimas.

Las autoridades han dispuesto maquinaria para remover partes de gran tamaño del avión y facilitar las tareas de búsqueda en el área.



Balance oficial de víctimas y atención a heridos

El comunicado actualizado de las Fuerzas Militares señala que 69 personas fallecieron y 57 resultaron heridas. Los lesionados fueron evacuados y reciben atención médica en centros como el Hospital Militar Central en Bogotá y otras instituciones en Florencia, Caquetá.



Asimismo, las autoridades avanzan en los procesos de identificación de las víctimas con apoyo de Medicina Legal, mientras equipos institucionales brindan acompañamiento psicológico y social a los familiares.

Las Fuerzas Militares expresaron su solidaridad con las familias y reiteraron su compromiso de esclarecer lo ocurrido en este accidente.