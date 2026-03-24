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Blu Radio  / Nación  / Así quedó el avión tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo

Así quedó el avión tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo

El accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó 69 muertos y 57 heridos. Así quedó el avión y el balance oficial de las Fuerzas Militares.

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