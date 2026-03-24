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Blu Radio  / Nación  / Nueva versión sobre avión Hércules accidentado en Putumayo: al despegar habría golpeado la pista

Nueva versión sobre avión Hércules accidentado en Putumayo: al despegar habría golpeado la pista

Las condiciones de acceso al sitio del accidente complicaron las labores de rescate en Puerto Leguízamo.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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