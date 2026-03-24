Nueva versión sobre avión Hércules accidentado en Putumayo: al despegar habría golpeado la pista

Una nueva versión sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, que ya deja 68 muertos, apunta a un posible incidente durante el despegue. El comandante de Bomberos de Putumayo, Eduardo Sanjuan, reveló que “se habla que el avión, al momento de despegar, golpeó la parte de atrás”, aunque aclaró que no existe confirmación oficial.



¿Por qué se cayó el avión en Puerto Leguízamo, Putumayo?

Según explicó el oficial, esta hipótesis surge de testimonios recogidos en el lugar de los hechos tras la tragedia aérea en Putumayo. De manera indirecta, indicó que la información proviene de testigos y de un militar presente en la pista, pero enfatizó que “todo son especulaciones” y que las autoridades aún no han entregado un reporte definitivo.

Sanjuan insistió en que las versiones sobre las causas del accidente del Hércules C-130 deben ser tratadas con cautela. “No se tiene información oficial”, reiteró, subrayando que serán los organismos competentes los encargados de establecer qué ocurrió realmente durante el despegue de la aeronave militar.

En medio de la emergencia, el comandante también detalló la respuesta operativa del cuerpo de bomberos. “Cuando se recibió el llamado, hicimos presencia en el lugar con las unidades disponibles”, señaló, precisando que participaron 11 bomberos de planta en la atención inicial del siniestro.

Las condiciones de acceso al sitio del accidente complicaron las labores de rescate en Puerto Leguízamo. Sanjuan explicó que los vehículos solo pudieron avanzar hasta cierto punto y que no había claridad sobre la ubicación exacta, por lo que al llegar “el avión ya estaba envuelto en llamas”.



El oficial agregó que, al arribar al lugar, la prioridad fue atender a los heridos antes de iniciar el control del incendio. “Lo primero fue socorrer a los lesionados y luego instalar el carrotanque”, afirmó, describiendo una escena crítica que obligó a actuar con rapidez en medio del riesgo.

Además, advirtió que la presencia de material explosivo representó un peligro constante para los socorristas. Según sus palabras, “los proyectiles que estaban explotados eran un riesgo inminente”, lo que dificultó las labores para controlar el fuego en la aeronave siniestrada.

Finalmente, Sanjuan reveló que la falta de insumos especializados afectó la atención del incendio. “La gente nos llevó Fab y con eso, después de 3 horas, pudimos liquidar el incendio”, dijo, al reconocer que no contaban con espuma adecuada para este tipo de emergencias aeronáuticas.