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Aparece nuevo video que muestra momentos críticos de avión Hércules en Putumayo

El registro audiovisual se ha convertido en una de las principales referencias visuales del hecho, al mostrar con claridad la secuencia del despegue y la posterior pérdida de estabilidad.

Aparece impactante video que muestra momentos críticos de avión Hércules en Putumayo
Aparece impactante video que muestra momentos críticos de avión Hércules en Putumayo
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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