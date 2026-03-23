Aparece nuevo video que muestra momentos críticos de avión Hércules en Putumayo

Un nuevo video del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana comenzó a difundirse en redes sociales, aportando imágenes inéditas sobre los momentos previos al siniestro ocurrido en Puerto Leguízamo. El registro audiovisual se ha convertido en una de las principales referencias visuales del hecho, al mostrar con claridad la secuencia del despegue y la posterior pérdida de estabilidad.

En el clip, captado desde las cercanías del aeropuerto, se observa a la aeronave iniciar su carrera de despegue de forma aparentemente normal. Durante los primeros segundos, el avión gana velocidad sobre la pista y logra elevarse sin señales visibles de dificultad, lo que coincide con los reportes iniciales sobre un procedimiento regular en el arranque del vuelo.Sin embargo, instantes después, la situación cambia de manera abrupta. Las imágenes evidencian cómo el avión pierde estabilidad en el aire y comienza un descenso repentino, hasta impactar a corta distancia del punto de partida. Este material visual coincide con la información entregada por autoridades, que han señalado que la aeronave presentó una falla poco después de despegar.

🔴 Atención: Este video muestra el despegue del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 🇨🇴 (FAC1016) desde el Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo). 125 militares y policías iban a bordo de la aeronave que se precipitó a tierra poco después. pic.twitter.com/0PZzuLjBUT — WEB INFOMIL.COM (@Webinfomil) March 23, 2026

El accidente se registró hacia las 9:50 de la mañana del lunes, cuando el avión cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. En la aeronave se movilizaba personal militar, en su mayoría integrantes del Ejército, lo que activó una respuesta inmediata de las autoridades en la zona. El general Carlos Silva indicó que el incidente ocurrió segundos después del despegue, lo que coincide con lo observado en el video.

Según explicó, la aeronave presentó un problema que derivó en su caída a pocos kilómetros del aeropuerto. Las cifras preliminares continúan en proceso de verificación. Reportes de la Gobernación del Putumayo dan cuenta de al menos ocho personas fallecidas y más de 80 heridos, varios de ellos en estado crítico. Equipos de emergencia mantienen operaciones en el lugar del accidente, ubicado a aproximadamente tres kilómetros del casco urbano, con el objetivo de ubicar a todos los ocupantes y brindar atención médica.



Este nuevo material se suma a la información oficial divulgada durante la jornada y complementa los reportes previos, en los que se detalló la magnitud del operativo desplegado para atender a los afectados. Las autoridades han dispuesto aeronaves medicalizadas, ambulancias y personal especializado para el traslado de heridos hacia centros asistenciales en distintas ciudades.

El video ha generado amplio interés debido a que permite observar el desarrollo exacto de la maniobra y el momento en que se produce la emergencia, algo que hasta ahora solo se conocía a partir de informes institucionales. Las imágenes están siendo analizadas como parte del proceso de investigación que busca esclarecer las causas del accidente.

En paralelo, continúan las reacciones a nivel nacional e internacional frente a lo ocurrido. Entre ellas, el pronunciamiento del Gobierno de Perú, que expresó su solidaridad con Colombia mediante un comunicado oficial, reiterando su disposición de apoyo ante la situación. Mientras avanzan las investigaciones, el video se consolida como un elemento clave para entender la secuencia del siniestro y aporta una nueva dimensión al seguimiento de este hecho.