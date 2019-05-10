Blu Radio Puerto Leguízamo
Puerto Leguízamo
-
Escalada del conflicto: ataque con dron contra buque de la Armada en Puerto Leguízamo - Putumayo
El proyectil causó serios daños en las comunicaciones del buque, los camarotes de suboficiales, la antena satelital y el sistema de aire acondicionado.
-
Soldado infiltrado en batallón en Putumayo: “El militar no tenía anotaciones”, dice el Ejército
El soldado Alexander Orozco Zambrano fue herido durante la operación de captura, recibió primeros auxilios y de inmediato fue llevado a un hospital, por lo que no han podido recoger su testimonio de por qué atacó a sus compañeros en Putumayo.
-
Masacre El Remanso: víctimas indignadas por aplazamiento de imputación a 25 militares
Una jueza ordenó aplazar audiencia de imputación contra 25 militares por masacre El Remanso, argumentando que la Corte Constitucional debe definir si la competencia la lleva justicia ordinaria o penal militar.
-
Procuraduría abre investigación a uniformados por operación en Putumayo donde murieron 11 civiles
Los hechos ocurrieron el 28 de marzo del 2022 en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo en Putumayo. La investigación de la entidad incluyó a un general, dos coroneles, un capitán, un teniente y tres suboficiales.
-
Investigarán a seis generales del Ejército por operación en la que murieron 11 civiles en Putumayo
La Procuraduría indicó que se trabaja con la Fiscalía General para adelantar múltiples inspecciones a los procesos penales y disciplinarios en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.
-
¿Cuántos fueron los muertos en Putumayo? MinDefensa dice que 11, oposición dice que son 13
La representante Katherine Miranda asegura que fueron 13 los muertos en el operativo de Puerto Leguizamo, mientras que Diego Molano dice que fue un “error” en los nombres presentados.
-
Ministro Diego Molano insiste que operación en Putumayo fue legítima y defiende a Zapateiro
El ministro de Defensa, Diego Molano, enfrenta este martes dos debates antes de la votación de moción de censura en su contra por el polémico operativo del Ejército en Puerto Leguizamo, Putumayo.
-
Representante Katherine Miranda dice que en operativo en Putumayo murieron 13 personas y no 11
La congresista aseguró que solo uno de los 11 muertos en el operativo tenía antecedentes penales.
-
Procuraduría recibió informe sobre la operación del Ejército en Putumayo
En la operación murieron 11 personas, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las FARC.
-
En Puerto Leguízamo había un bazar con niños cuando se desarrolló el operativo del Ejército: ONU
Se confirmó que en el momento que se desarrolló la operación había entre 30 y 50 personas en el bazar, incluyendo niños y mujeres.