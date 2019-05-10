Publicidad

Blu Radio  / Puerto Leguízamo

Puerto Leguízamo

  • Escalada del conflicto: ataque con dron contra buque de la Armada en Puerto Leguízamo - Putumayo
    Ataque con dron contra buque de la Armada.
    Foto: Captura de video
    Nación

    Escalada del conflicto: ataque con dron contra buque de la Armada en Puerto Leguízamo - Putumayo

    El proyectil causó serios daños en las comunicaciones del buque, los camarotes de suboficiales, la antena satelital y el sistema de aire acondicionado.

  • soldado que mató a tres compañeros en putumayo.jpg
    Soldado que mató a tres compañeros en Putumayo
    Foto: suministrada
    Nación

    Soldado infiltrado en batallón en Putumayo: “El militar no tenía anotaciones”, dice el Ejército

    El soldado Alexander Orozco Zambrano fue herido durante la operación de captura, recibió primeros auxilios y de inmediato fue llevado a un hospital, por lo que no han podido recoger su testimonio de por qué atacó a sus compañeros en Putumayo.

  • Cuestionado operativo del Ejército en Putumayo.jpeg
    Cuestionado operativo del Ejército en Putumayo //
    Foto: suministrada
    Judicial

    Masacre El Remanso: víctimas indignadas por aplazamiento de imputación a 25 militares

    Una jueza ordenó aplazar audiencia de imputación contra 25 militares por masacre El Remanso, argumentando que la Corte Constitucional debe definir si la competencia la lleva justicia ordinaria o penal militar.

  • puerto leguizamo 4.jpg
    Judicial

    Procuraduría abre investigación a uniformados por operación en Putumayo donde murieron 11 civiles

    Los hechos ocurrieron el 28 de marzo del 2022 en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo en Putumayo. La investigación de la entidad incluyó a un general, dos coroneles, un capitán, un teniente y tres suboficiales.

  • Cuestionado operativo del Ejército en Putumayo.jpeg
    Cuestionado operativo del Ejército en Putumayo //
    Foto: suministrada
    Nación

    Investigarán a seis generales del Ejército por operación en la que murieron 11 civiles en Putumayo

    La Procuraduría indicó que se trabaja con la Fiscalía General para adelantar múltiples inspecciones a los procesos penales y disciplinarios en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.

  • puerto leguizamo 5.jpg
    Nación

    ¿Cuántos fueron los muertos en Putumayo? MinDefensa dice que 11, oposición dice que son 13

    La representante Katherine Miranda asegura que fueron 13 los muertos en el operativo de Puerto Leguizamo, mientras que Diego Molano dice que fue un “error” en los nombres presentados.

  • Diego Molano
    Diego Molano
    Foto: Twitter Senado de la República
    Nación

    Ministro Diego Molano insiste que operación en Putumayo fue legítima y defiende a Zapateiro

    El ministro de Defensa, Diego Molano, enfrenta este martes dos debates antes de la votación de moción de censura en su contra por el polémico operativo del Ejército en Puerto Leguizamo, Putumayo.

  • Katherin Miranda.jpeg
    Katherin Miranda //
    Imágenes: suministrada - captura video YouTube Cámara de Representantes
    Judicial

    Representante Katherine Miranda dice que en operativo en Putumayo murieron 13 personas y no 11

    La congresista aseguró que solo uno de los 11 muertos en el operativo tenía antecedentes penales.

  • puerto leguizamo 4.jpg
    Judicial

    Procuraduría recibió informe sobre la operación del Ejército en Putumayo

    En la operación murieron 11 personas, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las FARC.

  • masacre en puerto leguizamo putumayo.jpg
    Operativo en Puerto Leguizamo, Putumayo
    Foto: Captura de video de Noticias Caracol
    Nación

    En Puerto Leguízamo había un bazar con niños cuando se desarrolló el operativo del Ejército: ONU

    Se confirmó que en el momento que se desarrolló la operación había entre 30 y 50 personas en el bazar, incluyendo niños y mujeres.

