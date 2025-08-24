Escalada del conflicto: ataque con dron contra buque de la Armada en Puerto Leguízamo - Putumayo

La guerra en la Amazonía colombiana avanza hacia un nuevo escenario: el uso de drones cargados con explosivos. Este sábado entrada la noche, la embarcación fluvial ARC Hichamón, adscrita a la Armada Nacional, fue atacada mediante un artefacto explosivo improvisado (A.E.I.) lanzado desde un dron.

El proyectil impactó la cubierta número 2, causando serios daños materiales en las comunicaciones del buque, los camarotes de suboficiales, la antena satelital y el sistema de aire acondicionado. A pesar de la magnitud del hecho, la tripulación salió ilesa.

Este ataque, dirigido contra la Armada Nacional, demuestra que los grupos armados ilegales no solo mantienen presencia en la región, sino que están incorporando armamento de nueva generación para hostigar a la Fuerza Pública, un asunto que en Putumayo ha venido cobrando relevancia sin que se hagan anuncios para mitigar estos planes terroristas.

La utilización de drones con explosivos marca un precedente en el Putumayo y prende las alarmas sobre el riesgo para la población civil en zonas ribereñas, donde estas tecnologías pueden ser usadas sin control.