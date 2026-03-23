El Gobierno de Perú manifestó su solidaridad con Colombia tras el accidente de un avión militar ocurrido en el departamento del Putumayo, en un pronunciamiento oficial que destaca el acompañamiento diplomático ante la emergencia registrada este 23 de marzo cuando un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un sinisestro en el municipio de Puerto Leguízamo. El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 a. m., cuando la aeronave cubría la ruta hacia Puerto Asís con personal militar a bordo.

A través de un comunicado emitido por la Cancillería peruana, el país andino expresó su respaldo institucional frente a la situación que afecta a las Fuerzas Armadas colombianas y a las familias impactadas por el hecho. El mensaje se conoció mientras las autoridades en Colombia continúan atendiendo las consecuencias del accidente ocurrido en Puerto Leguízamo.



El pronunciamiento oficial señala:

"El Perú expresa su solidaridad y más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de Colombia por el lamentable accidente de un avión de la Fuerza Aérea colombiana en la fecha en Puerto Leguizamo, el cual ha tenido como consecuencia un alto número de heridos y de víctimas.

El Perú transmite al pueblo colombiano y a sus Fuerzas Armadas los sentimientos de más hondo pesar ante este lamentable suceso que enluta a las familias de las víctimas, y hace llegar sus deseos de pronta recuperación a los heridos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú reafirma a la Cancillería de Colombia su mejor disposición de cooperación y apoyo en todo lo que pueda servir para atender esta emergencia".



Perú expresa respaldo oficial a Colombia tras accidente aéreo en Putumayo Cancillería de perú

El mensaje oficial pone énfasis en la cercanía entre ambos países y en la disposición de colaboración en momentos de contingencia. La comunicación diplomática también resalta el vínculo institucional entre las cancillerías, en un contexto en el que la coordinación internacional puede resultar relevante para la atención de emergencias.

El accidente aéreo, que involucró una aeronave tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se produjo durante operaciones en la región amazónica del país.

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Mientras tanto, las Fuerzas Militares han activado un operativo logístico para la atención de los afectados. Varias aeronaves han sido dispuestas para el traslado de heridos hacia la capital del país, incluyendo aviones medicalizados con capacidad para decenas de pacientes, así como un helicóptero adaptado para emergencias. En Bogotá, unidades médicas y ambulancias fueron ubicadas en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para facilitar la remisión inmediata al Hospital Militar Central.