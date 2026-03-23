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Blu Radio  / Nación  / Perú expresa respaldo oficial a Colombia tras accidente aéreo en Putumayo

Perú expresa respaldo oficial a Colombia tras accidente aéreo en Putumayo

El país expresó su respaldo institucional frente a la situación que afecta a las Fuerzas Armadas colombianas y a las decenas de familias.

Este es el avión de las Fuerzas Militares que se accidentó en Puerto Leguízamo: iban 110 soldados
Este es el avión de las Fuerzas Militares que se accidentó en Puerto Leguízamo: iban 110 soldados
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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