En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “No hay indicios de ataque de actores ilegales”: ministro de Defensa tras accidente en Putumayo

“No hay indicios de ataque de actores ilegales”: ministro de Defensa tras accidente en Putumayo

El avión cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y, según el reporte oficial, se encontraba habilitado para operar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad