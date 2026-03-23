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Blu Radio  / Nación  / Gobernador de Putumayo revela cifra parcial de víctimas mortales del accidente de avión militar

Gobernador de Putumayo revela cifra parcial de víctimas mortales del accidente de avión militar

El accidente ocurrió aproximadamente a 3 kilómetros del casco urbano, tras el despegue de la aeronave de apoyo militar.

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